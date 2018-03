La jutge executa el segrest de 'Fariña'

La jutge de Collado Villalba Alexandra Fontana ha ordenat l'execució del segrest de 'Fariña', el llibre de Nacho Carretero en què aprofundeix en la història del narcotràfic gallec. L'ordre de la jutge és una mesura cautelar per la demanda que va presentar l'exalcalde d'O Grove, José Alfredo Bea Gondar, en què al·legava que el títol vulnera, presumptament, el seu dret a l'honor. En una providència a la qual ha tingut accés l'agència Efe, la jutge exigeix a l'editorial de l'obra, Libros del KO, la paral·lització immediata de la reproducció i distribució del llibre tant a través de la seva venda tradicional com digital.

Fonts de l'editorial han confirmat a Efe que ja han traslladat l'ordre judicial a la distribuïdora perquè aturi les vendes d'exemplars de 'Fariña'. La mesura implica el "dipòsit temporal" o segrest d'exemplars produïts mitjançant la retirada al mercat dels que ja hagin estat distribuïts. La responsabilitat de complir l'ordre judicial recau en l'empresa. Per tant, 'Fariña' es deixarà de vendre fins que no es resolgui la demanda a no ser que l'Audiència Provincial de Madrid doni abans la raó als editors, que han presentat un recurs.

Bea Gondar reclama una indemnització de 500.000 euros per una suposada vulneració del seu dret a l'honor. L'exalcalde ja va dipositar una fiança de 10.000 euros perquè la mesura cautelar que implica el segrest de 'Fariña' pogués tirar endavant.