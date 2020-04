Els escriptors es llancen a les xarxes per celebrar el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil

La crisi sanitària del coronavirus impedeix que aquest dijous els lectors s'adrecin a les llibreries per commemorar el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil. Però els escriptors, editors, llibreters i bibliotecaris s'han inventat una fórmula perquè el confinament de la població no impedeixi celebrar l'efemèride. Des d'Escrivim, l'Associació professional d'escriptores i escriptors de literatura, han llançat al seu canal de YouTube un conjunt de vídeos amb fragments de llibres infantils i juvenils llegits pels mateixos autors. Gemma Lienas, Anna Manso, Pere Martí, Jordi Sierra i Fabra i Muriel Villanueva són alguns dels escriptors que hi participen.

En paral·lel, des d'Edicions 62 han organitzat una jornada plena d'activitats relacionades amb la literatura infantil i juvenil. Noemí Fernández i Roser Argemí narraran i il·lustraran en directe a Instagram el conte En Patufet, i Jordi Folck llegirà, també a Instagram, el primer capítol del seu llibre El noi de paper. Algunes biblioteques de Catalunya se sumen a la commemoració del Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil amb contacontes virtuals en directe. És el cas de les biblioteques de Montcada i Reixach, la biblioteca de Montornès i les biblioteques de Sabadell, entre d'altres.

Contes per Telegram i recomanacions literàries

Per combatre el confinament i potenciar la lectura, nombroses editorials ofereixen aquests dies reptes, activitats i propostes literàries virtuals relacionades amb els seus títols. Entre els segells participants d'aquesta iniciativa hi ha Flamboyant, ING, Estrella Polar, Zahorí Books i Barcanova. A més, la llibreria Sendak explica cada vespre un conte per Telegram i la llibreria Al·lots ofereix propostes de mediació lectora cada dia.

Manifest del Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil

Aquest any, l'escriptor eslovè Peter Svetina s'ha encarregat d'escriure el manifest del Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil. El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil ha reunit 25 infants i joves, cadascun dels quals llegeix part del manifest en un vídeo que han penjat a YouTube. El manifest parla de la "fam de mots" que tenen els lectors i que satisfan "la mestra que llegeix contes als seus alumnes, el poeta o l'escriptor".