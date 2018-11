Els editors catalans reconeixen Lluís Pasqual amb el premi Atlàntida al foment de la lectura

El Gremi d'Editors de Catalunya ha reconegut l'exdirector del Teatre Lliure Lluís Pasqual amb el premi Atlàntida al foment de la lectura. El jurat del guardó, integrat per editors i periodistes, ha escollit Pasqual per a un premi que reconeix la contribució del guanyador al foment de la lectura, el món del llibre i la defensa del valor de la cultura. En anys anteriors, l'Atlàntida ha premiat l'editor Jorge Herralde, el músic Joan Manuel Serrat, la cineasta Isabel Coixet i l'artista Jaume Plensa, entre d'altres.

El jurat del premi Atlàntida consta de 18 membres i està integrat per editors i periodistes de les capçaleres dels diaris impresos que tenen edició a Catalunya. El jurat està presidit per Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya, i format pels tres vicepresidents del Gremi d’Editors de Catalunya, Román de Vicente (Anagrama), Patxi Beascoa (Penguin Random House) i Montserrat Ayats (Eumo i presidenta d’Editors.cat); els editors Daniel Fernández (Edhasa), Jordi Herralde (Anagrama), Claudio López Lamadrid (Penguin Random House), Idoia Moll (Alba), Carles Revés (Planeta) i Luis Solano (Libros del Asteroide), i els periodistes Ignasi Aragay (ARA), Lluís Bassets ('El País'), David Castillo ('El Punt Avui'), Sergi Doria ('Abc'), Francisco Marhuenda ('La Razón'), Álex Sàlmon ('El Mundo'), Iosu de la Torre ('El Periódico de Catalunya') i Sergio Vila-Sanjuán ('La Vanguardia').

Director d'escena i fundador del Teatre Lliure, Lluís Pasqual ha treballat com a director del Centro Dramático Nacional, l'Odéon-Théâtre de l'Europe de París i la Biennal de teatre de Venècia. A més, ha dirigit nombrosos muntatges com 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca (2009), 'Celebració' de Harold Pinter (2011) i 'Els feréstecs' de Carlo Goldoni (2013). També ha conduït òperes com 'Tristany i Isolda' de Wagner (2008) i 'La donna del lago' de Rossini (2010). Fins al setembre era director del Teatre Lliure, d'on va dimitir després que l'actriu Andrea Ros l'acusés de mals tractes a l'hora de treballar i la seva denúncia fos subscrita per un col·lectiu anònim de dones del món escènic.

En paral·lel, els editors també han reconegut la llibretera Paula Jarrin, de la llibreria Al·lots, amb el 24è Memorial Fernando Lara, que premia una iniciativa empresarial jove del sector del llibre. Així mateix, Juan de Sola s'ha endut el premi de traducció Ángel Crespo pel seu treball de traducció del francès al castellà de l'obra 'Marcel Proust - Jacques Rivière. Correspondencia 1914-1922', publicada per La Uña Rota Ediciones. Els guardons es lliuraran el 10 de desembre en el marc de la 33a Nit de l'Edició, que tindrà lloc al Teatre Goya. En la cerimònia es retrà homenatge a l'editorial Herder pels 75 anys d'activitat editorial continuada i a Alba Editorial i Baula pel seu 25è aniversari.