Les editorials regalen llibres durant el confinament

Amb les llibreries tancades, hi ha editorials que estan fent un esforç per continuar acompanyant els lectors durant el confinament distribuint de franc alguns dels títols dels seus catàlegs. Aquestes en són algunes, però n'hi ha més:

Blackie Books

A Instrumental, el pianista James Rhodes ofereix un colpidor testimoni sobre els abusos sexuals que va patir de nen i el refugi que va trobar en la música. El llibre, un dels bestsellers del catàleg de Blackie Books, es pot descarregar gratuïtament en format PDF. És la primera acció d'una iniciativa de l'editorial barcelonina que també inclourà lectures per a nens i clubs de lectura.

Estamos poniendo en marcha una iniciativa llamada CASA BLACKIE. Pronto os contaremos más.



Empezamos hoy compartiendo el PDF de "Instrumental", de James Rhodes. Os iremos contando más por aquí.



Ánimos.✊ https://t.co/okVTQwnMDk pic.twitter.com/KcIy1loh3I — Blackie Books (@BlackieBooks) March 16, 2020

Errata Naturae

L'editorial madrilenya ha alliberat en aquest enllaç una quinzena de títols del seu catàleg, com Interrogatorios, que recull el testimoni de Dashiell Hammett davant els tribunals de la Caça de Bruixes de MacCarthy, els textos crus i amargs de Jean Genet a El niño criminal, l'assaig de referència de la cinefília moderna Mutaciones del cine contemporáneo, dels crítics Jonathan Rosenbaum i Adrian Martin, i una guia que pot ser molt útil aquests dies: El compañero de piso de mierda. Manual de supervivencia para compartir casa, de Giuseppe Angelo Fiori.

Grup 62

#KeepReadingaCasa és el lema de la campanya que Grup 62 ha engegat perquè els lectors segueixin llegint durant el confinament, posant a disposició de tothom en aquest enllaç títols tan populars del seu catàleg com Les veus del Pamano, de Jaume Cabré; Gràcies per la propina, de Ferran Torrent; L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón; Els homes que no estimaven les dones, de Stieg Larsson, i El codi Da Vinci, de Dan Brown, entre d'altres. I per als més petits, bestsellers infantils com El lleó, la bruixa i l’armari, de C.S. Lewis i El meu nom és Stilton.

Anagrama

L'editorial Anagrama s'afegeix a la campanya #YoMeQuedoEnCasaLeyendo alliberant aquests llibres de la seva col·lecció Narrativas Hispánicas: Fiesta en la madriguera, de Juan Pablo Villalobos; Mis documentos, d'Alejandro Zambra; Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez; Un buen detective no se casa jamás, de Marta Sanz, i Años felices, de Gonzalo Torné.