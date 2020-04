Editorials independents fan una crida a comprar llibres per Sant Jordi

S'acosta Sant Jordi i, des de fa setmanes, el sector del llibre busca la manera d'adaptar la diada al confinament de la població decretat per la crisi sanitària del coronavirus. Una quarantena d'editorials independents han llançat aquest dimarts una crida als lectors perquè comprin llibres i ajudin a mantenir viu el sector. "Si voleu que en el món exterior els llibres sobrevisquin, aquest Sant Jordi us necessitem més que mai", diuen els editors, que alerten que el seu ecosistema perilla a causa de la pandèmia, ja que s'han vist obligats a aturar l'activitat "a l'època de la gran collita". Entre els segells signants hi ha Club Editor, Males Herbes, Raig Verd, Edicions del Periscopi, Edicions de 1984, Adesiara i Angle.

Els editors precisen que no tenen "distribuïdores ni força comercial per oferir tractes preferencials a les llibreries, com sí que han fet els grups Planeta i Penguin". Per això, demanen als lectors que facin "de tallafoc" i els ajudin a sobreviure comprant llibres i mantenir, així, aquest "ecosistema editorial ric i divers en català". "Potser no impedireu que la resposta política a l'epidèmia mati molts projectes literaris, però sí que en limitareu els estralls", afegeixen els editors, que demanen "desconfinar els llibres" per Sant Jordi.

Els últims dies han proliferat diverses opcions de les llibreries perquè els lectors puguin adquirir llibres malgrat el confinament. Algunes ofereixen la possibilitat de comprar els títols a través d'internet i rebre'ls a casa mitjançant un repartiment a domicili, mentre que d'altres opten perquè els clients comprin els llibres d'avançada, a l'espera de poder-los recollir a l'establiment quan s'aixequi el confinament. També hi ha algunes editorials, com Comanegra, que ofereixen la possibilitat de comprar els llibres a través de la seva pàgina web i de donar un percentatge del preu del llibre a la llibreria que triï el consumidor.

"A internet conviuen les grans botigues online amb llibreries independents preocupades pel risc sanitari, plataformes col·lectives com Libelista o Llibreries Obertes i parades virtuals de Sant Jordi –diuen els editors–. Visiteu-les i rumieu quin sistema de compra voleu defensar en temps d'epidèmia". En paral·lel, l'associació Llegir en Català ha llançat aquest dimarts la campanya #Obrimfinestres, que va en la mateixa línia: incentiva la compra de llibres amb l'eslògan "Obrim finestres a la literatura".

🔵 Fa més d'un mes que mirem per la finestra. El confinament per protegir-nos i protegir els altres del contagi de la COVID-19 ens està fent ser més autoconscients de què fem, de cada persona a qui hem deixat de veure, de cada llibreria que no podem trepitjar. #ObrimFinestres pic.twitter.com/M5fC3rgN7V — Llegir en Català (@llegirencatala) April 14, 2020

L'ARA llançarà a finals d'aquesta setmana un agregador de llibres proposats per algunes editorials per potenciar també la compra de títols aquests dies. El recomanador de llibres de Sant Jordi, que l'ARA publica cada any amb una tria feta per experts del diari i amb més d'un centenar de títols, sortirà a l'estiu, quan se celebri el Dia del Llibre, que aquest any s'ha ajornat pel coronavirus.