Planeta redueix el deute un 50%, fins als 600 M€

La venda del grup francès Editis per 900 milions d’euros ha permès al grup Planeta posar ordre als seus comptes, amb una important reducció de l’endeutament. A més, un cop liquidada Inversiones Hemisferio, la societat patrimonial de la família Lara a través de la qual feien les seves inversions, i certificada la sortida del capital del Banc Sabadell, l’imperi editorial i mediàtic ha sanejat el balanç i racionalitzat la seva estructura. Així ho va admetre aquest dilluns el president de Planeta, Josep Creuheras.

Creuheras va explicar que la facturació de Planeta el 2018 va ser del voltant dels 1.800 milions d’euros, i va aconseguir un benefici brut operatiu (ebitda) de 320 milions d’euros. L’any anterior, el 2017, la facturació va pujar a uns 3.000 milions d’euros i l’ebitda va ser de 425 milions. És a dir, la facturació ha baixat i també el benefici operatiu. Però la satisfacció que mostrava ahir Creuheras ve de la banda del deute. S’ha reduït més del 50% per passar de 1.300 milions d’euros el 2017 a uns 600 milions d’euros al tancament del 2018.

“La posició del grup ara és sòlida des del punt de vista financer”, va insistir Josep Creuheras, cosa que permet un marge d’endeutament nou per fer front a un nou pla inversor. Després de desfer-se d’Editis, aquesta nova etapa inversora “no prioritzarà” el negoci editorial en espanyol, va reconèixer Creuheras. Segons va explicar el màxim executiu del grup editorial, el sector de la producció audiovisual, el negoci de la formació de les persones i les llibreries físiques seran una part important d’aquesta nova expansió.

En la primera pota, l’audiovisual, Creuheras va destacar la importància de l’acord signat per Atresmedia (controlada per Planeta) amb Telefónica -pendent de l’autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC)- per crear la primera productora en llengua espanyola i fer front així a les grans plataformes com HBO, Netflix i Amazon Prime.

Respecte al negoci de la formació, dins del qual Planeta té a Espanya centres com EAE, el grup editor va comprar fa poc l’escola de negocis italiana Rome Business School. Planeta Formación té ara 18 institucions educatives a Espanya, França, Itàlia i el Marroc, per on passen 100.000 alumnes a l’any. Ara vol replicar l’èxit a l’Amèrica Llatina, on ja té presència i estructura empresarial pel negoci editorial. Per això, va explicar Josep Creuheras, acaben de comprar una universitat a Bogotà, Élite, amb la intenció de començar l’expansió del negoci de formació a l’Amèrica Llatina.

Obrir llibreries

L’altra aposta serà el creixement en llibreries físiques de la Casa del Libro. Segons va explicar el president de Planeta, la intenció és obrir una desena d’establiments durant els pròxims dos anys, els primers a Palma i a Almeria. “Apostarem per les llibreries físiques de la Casa del Libro, potenciant alhora també Casadellibro.com”, va dir Creuheras, que va defensar el paper que encara tenen els establiments a peu de carrer davant la competència que comporta el comerç electrònic en la venda de llibres, especialment Amazon.

Respecte al tancament econòmic del 2019, Creuheras va dir que espera una millora respecte al 2018 tot i l’alentimen l’economia.