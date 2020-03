Cinc comitès triaran els llibres que optaran al Premi Llibreter

El Premi Llibreter canvia les bases. A partir d'aquest any els llibreters no proposaran els títols que hi opten, sinó que cinc comitès de lectura seleccionaran les obres candidates. Es mantindran les cinc categories actuals: literatura catalana, altres literatures, àlbum il·lustrat, infantil i juvenil de literatura catalana i infantil i juvenil d'altres literatures. Els llibreters votaran els guanyadors a partir de la tria feta pels comitès. Fins ara, les llibreries proposaven llibres que els diversos jurats del Premi Llibreter avaluaven i, finalment, concedien. Amb aquest canvi en el funcionament, que vol augmentar la participació dels llibreters en el premi i donar-hi més impuls, les llibreries passaran de proposar a votar els títols.

Cada comitè de lectura estarà format per cinc persones "representatives de la diversitat llibretera del gremi" i "amb relació professional" en les diverses categories. El 28 de juliol es faran públics els tres finalistes de cada categoria i el 6 de novembre s'anunciaran els guanyadors. Aquest any podran optar al Premi Llibreter tots els títols publicats entre l'abril del 2019 i el 15 de març del 2020. Durant la cerimònia de lliurament també es reconeixerà, com s'ha fet en anys anteriors, els llibreters amb 35 anys de dedicació ininterrompuda.

El Premi Llibreter és impulsat pel Gremi de Llibreters i arribarà enguany a la 21a edició. En anteriors ocasions ha reconegut escriptors com Pol Beckmann, Eva Baltasar, Raül Garrigasait, Alícia Kopf i Joan Benesiu. El premi reconeix, segons el Gremi de Llibreters, "obres literàries de màxima vàlua que mereixen més atenció del públic i els mitjans de comunicació", i no té dotació econòmica.