L'ajornament de Sant Jordi posposa la publicació de les novetats editorials

Les editorials han hagut d'ajornar les seves novetats a causa de la crisi del coronavirus i ha afectat molts dels plats forts previstos per Sant Jordi que, com es va anunciar, queda posposat a abans de l'estiu. Les editorials han explicat a l'ACN que estan reprogramant l'arribada a les llibreries de les novetats, depenent de l'evolució de la crisi sanitària, i que podria ser abans de l'estiu, durant l'estiu o, en pocs casos, de cara a la Setmana del Llibre en Català. Altres editorials dedicaran esforços per rellançar les obres ja publicades i que no es van poder promocionar. Entre les obres afectades hi ha els nous llibres d'Anna Ballbona, Care Santos, Pilar Rahola, Carles Puigdemont, Albert Pla, Enric Calpena, Rafel Nadal i Lluís Llach.

El Grup 62 tenia diverses novetats previstes per aquest març i abril, com Memòries de Josep Benet (Edicions 62), Seguiré els teus passos, de Care Santos (Columna), L'espia del Ritz de Pilar Rahola (Columna), L'altre cap del fil d'Andrea Camilleri (Edicions 62), Sense por de morir d'Anna Teixidor (Pòrtic), Antologia poètica de Joan Margarit (Proa), El primer capità d'Enric Calpena i Quan la nina ho va saber de David Grossman (Edicions 62), entre d'altres.

Els segells de Som tenien previst publicar aquests mesos previs a Sant Jordi els llibres Espanya en guerra, d'Albert Pla, i La mida justa, de Jostein Gaarder, tots dos d'Amsterdam, i Parlant amb tu d'amor i llibertat, d'Oriol Junqueras, i El poder transformador de la lectura, de Laura Borràs, tots dos d'Ara Llibres. Som té clar que a l'abril no publicaran i s'està replantejant el calendari de les novetats literàries. Tot i l'ajornament oficial, els llibres estan disponibles en versió ebook i en algunes llibreries amb web o a Llibreries Obertes.

Les novetats de Rafel Nadal i Lluís Llach es posposen

Els llibres que havia de publicar Univers el 19 de març són Mar d'estiu. Una memòria mediterrània, de Rafel Nadal; La dona efervescent, de Mar Bosch; Escac al destí, de Lluís Llach, i la reedició de Set dies de Gràcia, de Carla Gracia, autora de L'abisme. Enciclopèdia tenia previst publicar Eixamplar la democràcia. Articles, coordinat per Jordi Amat, i l'editorial Catedral Mata a tus ídolos, de Toni Garcia. De la Galera, del 19 de març hi havia El mar que més m'estimo, de Laia Berloso, i Mic, el drac sense foc. Els que havien de sortir el 2 d'abril eren Una altra Barcelona, d'Eva Arderius (Enciclopèdia), i Instruccions per passar a la Història, de Malcolm Otero i Santi Jiménez (Bridge). Univers publicarà els llibres "gradualment" i en alguns casos intentarà que siguin junts com les obres de Rafel Nadal i de Mar Bosch. El nou llibre de Lluís Llach serà la novetat de l'editorial a la Setmana del Llibre en Català.

Club Editor ha aturat la programació a causa del coronavirus. L'editorial té un llibre que no sortirà publicat encara, però que estan impulsant, com és la Història de dues ciutats de Dickens amb traducció de Núria Sales. Aquestes setmanes l'estan publicant per entregues a la seva web. Quan s’acabi la quarantena publicaran l'obra en paper i en edició especial. Així mateix, no s'han pogut dur a terme les presentacions de Boulder d'Eva Baltasar.

Entre els llibres que no han pogut sortir a la venda d'Anagrama, l'editorial en destaca Una dacha en el Golfo, que va aconseguir el primer premi Anagrama de crònica Sergio González Rodríguez, d'Emilio Sánchez Mediavilla; Poeta chileno d'Alejandro Zambra, que es rellançarà més endavant; Los combatientes i Introducción a Teresa de Jesús de Cristina Morales, i Los nombres epicenos / Els noms epicens d'Amélie Nothomb, que estava previst per a l'abril. Des d'Anagrama s'assenyala que estan pendents de les indicacions de les autoritats per veure quan publiquen les obres. Un dels plats forts que ha d'esperar també la publicació és No soc aquí d'Anna Ballbona, llibre amb el qual va guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama de Novel·la.

Els llibres de Puigdemont i Rosell, abans de l'estiu

La Campana tenia entre les novetats un dels llibres polítics més esperats de la temporada. M'explico. De la investidura a l'exili de Carles Puigdemont, i Rosa dels Vents tenia previst publicar el llibre de Sandro Rosell Una forta abraçada. Sis-cents quaranta-cinc dies i nits. Encara no tenen data de publicació, però la intenció és que sigui abans de l'estiu.



La "principal aposta" de Comanegra per aquest Sant Jordi era la publicació de L’última lliçó de Yoshinori Noguchi, l'autora de La llei del mirall. De fet, l'editorial es mostra convençuda que és una obra que "agradarà molt" als lectors. Una altra de les novetats d'aquesta primavera, que es va aconseguir publicar, era Els homes invisibles, un recull de textos breus de Joan Perucho que corresponen a dos llibres de l'autor: Diana i la mar Morta, de l’any 1953, i Cendres & Diamants, del 1989. L'edició va anar a càrrec de Julià Guillamon i Jordi Puig, i l'epíleg el signa Marina Espasa. Un altre llibre és Sense diagnòstic d’Eva Vilarrasa (Barcelona, 1997), un recull de contes basats en les malalties minoritàries. Comanegra destaca que aquests són alguns dels llibres que rellançaran un cop acabi el confinament.

Des de Raig Verd, el llibre Un mag de Terramar d'Ursula K. Le Guin està imprès però a la distribuïdora. També tenien pensat publicar tot el cicle de Terramar fins a finals d'any: Les tombes d'Atuan s'endarrerirà i no saben de moment quan publicaran la resta del cicle. Un altre llibre és Art (in)útil. Sobre com el capitalisme desactiva l'art de Daniel Gasol, que estava previst per al maig i és molt probable que el publiquin al 2021 En castellà estava previst Las nubes de Juan José Saer, però de moment no hi ha nova data de publicació.

En el cas de L'altra Editorial, més que afectar novetats que arribaven a les llibreries, ha afectat obres que havien publicat just abans de la crisi del coronavirus i que han quedat invisibilitzades, com L'estrangera de Claudia Durastanti, Apunts personals d'Emilie Pine i Els argonautes de Maggie Nelson. A causa també de la situació actual, les autores no han pogut viatjar a Barcelona per fer-ne promoció.

De d'Edicions del Periscopi, al març es va enviar a les llibreries, just abans del confinament, Atrapa la llebre i QualityLand. Així mateix, hi ha reedicions en marxa que han quedat a la impremta, i dels llibres previstos per al maig, No diguis res, de Patrick Radden Keefe, es publicarà al setembre, i La drecera, de Miquel Martín, intentaran des de l'editorial que es publiqui al juny.

Recuperar la novel·la vírica de Dean Koontz

Les novetats de RBA previstes per a la segona quinzena de març i les d'abril no sortiran de moment perquè no s'han pogut fer arribar a llibreries, com Plegarias de Philip Kerr i Ojo por ojo de David Joy; Cuentos de aquí y de allá de Carme Dolz i Tamara Anegón i, entre d'altres, els àlbums il·lustrats de Mujercitas de Louisa May Alcott i La vuelta al mundo en 80 días de Jules Verne. L'editorial sí que té disponibles els ebooks de les obres. De moment, no saben quan publicaran els llibres que no han pogut sortir.



RBA té un cas "una mica especial", expliquen a l'ACN des de l'editorial, i és Los ojos de la oscuridad de Dean Koontz. L'autor el va escriure al 1981 i en aquesta novel·la feia referència a un virus que provenia de Wuhan. Molts mitjans se n'han fet ressò. RBA, que publica obres de l'autor des de fa anys, ha decidit recuperar el títol. La seva idea és publicar-lo aquest mes d’abril, però sense data exacta.

Des de Males Herbes han ajornat el llançament de La musa fingida, de Max Besora, que havia de sortir el 18 de març. Tot i que s'havia començat a distribuir, quan va començar el confinament encara no havia sortit a la venda. Pel que fa als llibres del maig, encara no han decidit què faran. Admeten que quan es tornin a obrir les llibreries s'hauran de centrar en els llibres que van sortir al febrer i al març i que s'hauran quedat sense fer el recorregut de Sant Jordi.

L'editorial Viena destaca, d'entre els nous llibres, el recull de relats Històries de Nova York d’O. Henry. "Ens feia especial il·lusió perquè és un autor inèdit fins ara en català", destaquen a l'editorial. El llibre estava a punt d'entrar a la distribuïdora i el publicaran quan es normalitzi la situació. El mateix els ha passat amb El jardí secret de Frances Hodgson Burnett i traduït per Marina Rosich, que Viena n'ha fet una nova edició amb una nova coberta.



La visita de Miriam Toews a Catalunya, anul·lada

Pel que fa a l'editorial Les Hores, a finals de febrer va arribar a les llibreries Elles parlen, de Miriam Toews, i tot just començaven a promocionar-lo quan hi va haver el tancament de les llibreries. De fet, l’autora havia de visitar Barcelona el 30 de març i tenien programat un club de lectura obert a tothom. Les Hores preveu promocionar de nou l'obra "quan tot torni a la normalitat". Un segon llibre és Idaho d’Emily Ruskovick, que s'havia de publicar a mitjans de març i era la seva aposta de Sant Jordi. Aquest llibre va guanyar l'International Dublin Literary Award 2019. Aquest llibre serà la seva aposta per a la Setmana del Llibre en Català de setembre.

Les apostes destacades d'aquest Sant Jordi de Pagès Editors eren Històries d'exili, de Joseph Roth; Set de mal, d'Adam Majó; Lletres de combat, de l'escriptor menorquí Josep Maria Quintana; Si no dius fort el meu nom em condemnes per sempre, d'Antònia Vicens; Tu no ets la teva selfie, de Liliana Arroyo, i Tan sols viure, de Sara Montesinos i Martí Albesa, que no s'ha pogut publicar. Apunten que les novetats del mes de març, en part, ja eren als magatzems del distribuïdor i en procés de posar-se a la venda. Sobre quan es publicaran, primer de tot indiquen que han de saber quan es podrà començar a fer una vida "més o menys normal" i després parlar amb el sector sobre quan es podran restablir els serveis de novetats.