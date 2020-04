Com patiran els escriptors l'aturada del sector editorial?

Ha sigut Anna Manso, escriptora i guionista, qui ha aixecat la veu aquests dies de reclusió forçada a causa de la pandèmia de coronavirus sobre com els autors, una vegada més, apareixen poc en les reivindicacions del sector editorial. I quan ho fan és com si fossin "un complement barat de Bershka", afegeix. A Catalunya, només un de cada deu escriptors en català pot viure professionalment de l'escriptura i gairebé el 80% guanyen menys de 5.000 euros a l'any pel que fa a les activitats provinents de la seva creativitat literària. Aquestes xifres podrien empitjorar quan l'activitat editorial torni a arrencar, perquè, tal com ha advertit recentment el Gremi de Llibreters, la facturació del 2020 pot arribar a caure un terç del total.

Llegeixo opinions sobre els problemes del sector editorial. Els autors hi apareixem (si és que hi apareixem) com si fóssim un complement barat de Bershka. I ja en tinc els ovaris plens. Deixeu que us expliqui que ens passa als de la literatura infantil i juvenil (LIJ) 👇 — Anna Manso (@annamanso) March 27, 2020

Anna Manso: "Ha arribat l'hora de demanar línies de creació i ajuts"

Després de publicar una cinquantena de títols, la majoria dels quals de literatura infantil i juvenil, Anna Manso ha vist com el recorregut del seu últim llibre, El conte de la cartera (Animallibres), quedava estroncat poc després de veure la llum. "No podem saber com baixaran les liquidacions de les novetats perquè no podrem arribar a saber què hauríem venut durant aquest març i abril –diu–. Dels llibres amb trajectòria sí que es podrà veure, comparant amb altres anys, quines oscil·lacions hi ha hagut". Manso, que "per sort" ha rebut les liquidacions del 2019 ("ja veurem com ens les paguen, si hi ha un problema tan gran de liquiditat", admet), està preocupada no només per la situació actual, sinó per com "la creació ha importat i importa ben poc" al país. "Escrivim en una llengua minoritzada, i ho fem perquè volem, però no es té en compte la singularitat de com guanyem els diners –diu–. Ha arribat l'hora de demanar línies de creació i ajuts".

En literatura infantil i juvenil, "tothom viu dels nostres llibres menys els autors", recorda. La primera matèria d'editors, distribuïdors i llibreters rep entre un 10% i un 12% en drets d'autor, en el millor dels casos. "L'aturada ha repercutit en els bolos: ens n'han cancel·lat o ajornat una pila –explica–. ¿En el cas de cancel·lació, ens abonaran alguna cosa o simplement es deixaran de pagar?" Un aspecte que també preocupa Manso és que, en partides extraordinàries com el milió d'euros que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a la compra de llibres aquest 2020, "no s'especifica cap percentatge d'autors catalans: no se'ns protegeix, encara que siguem els que paguem impostos aquí". "En una situació excepcional com aquesta, caldria condonar el pagament de les quotes d'autònoms –proposa–. I promoure línies de creació molt més dignes. Seria millor tenir-ne menys i més ben dotades, premiar l'excel·lència. M'agradaria que importessin el model danès, en què si ets autor podràs retirar-te tot un any sencer i treballar en el pròxim llibre".

Xavier Bosch: "Confio vendre més endavant els llibres que he deixat de vendre ara"

Des que va publicar Paraules que tu entendràs el setembre del 2019, Xavier Bosch s'ha mantingut en el primer lloc dels més venuts durant mesos. "Després de vendre'n 35.000 exemplars, n'havíem reimprès 8.000 més per Sant Jordi, però s'han quedat al magatzem", diu. Bosch continua escrivint "al mateix ritme de sempre", amb l'esperança que l'abril del 2021 els lectors puguin llegir una nova novel·la seva. "Aquests mesos tenia diversos clubs de lectura, i de moment me n'han posposat quatre, que espero que els farem quan es pugui", explica.

També és optimista pel que fa a les vendes. "Confio vendre més endavant els llibres que he deixat de vendre fins ara", diu. Li sembla que "fer Sant Jordi per Sant Joan és un bon eslògan", però, tal com avança la pandèmia, li sembla "complicat" que es pugui arribar a celebrar tan aviat. "Si es pogués fer abans de vacances aniria molt bé, perquè molts lectors aprofitarien per comprar les lectures d'estiu llavors", comenta.

Tina Vallès: "Preveig una tardor molt dura"

"Ara mateix, si fem un esforç per ser realistes, el que més interessa és que els llibres que hi ha en marxa surtin", diu Tina Vallès. Escriptora, traductora i correctora, de moment acaba els encàrrecs que tenia per a aquesta primavera. "Si s'acaben imprimint, distribuint i venent, el sector s'anirà reactivant, tot i que em temo que, quan s'acabi el confinament, la crisi farà difícil que es venguin gaires llibres –diu–. Preveig una tardor molt dura".

Vallès recorda que el sector encara estava tocat per culpa de l'última crisi, la del 2008. "Tot era molt fràgil i ningú tenia els peus ben posats. El primer cop de vent podia desmuntar la paradeta, però el que està passant és un huracà", explica. En el cas que s'implementessin ajuts extraordinaris a la creació tenint en compte la situació actual, l'autora veu que no serien una solució: "Encara que rebessis l'ajut, si fas el llibre en un sector en crisi, qui et voldrà publicar?" Vallès havia acabat recentment dos nous projectes de literatura infantil i juvenil. "En aquest sector s'aposta més per la traducció, perquè un llibre amb un autor local implica buscar un il·lustrador i fer el llibre de zero –diu–. Em temo que els autors d'aquí patirem molt".

Rafel Nadal: "Hem de socialitzar la patacada"

Igual que molts altres autors que estaven a punt de publicar novetat al març, Rafel Nadal tenia l'agenda atapeïda de presentacions per tot Catalunya. Mar d'estiu (Univers) s'ha quedat de moment al magatzem. "Quan ja es va veure que no podríem fer un desplegament normal em vaig oferir a passar una tarda sencera a les llibreries, evitant les aglomeracions, però ho vam acabar suspenent –explica–. També vaig cancel·lar uns quants diàlegs virtuals amb periodistes i escriptors durant aquests dies de confinament. El que em sembla important és poder arribar en bona forma a la normalització".

Nadal no es mostra tan preocupat per la situació particular del seu pròxim llibre com pel context general. "Si no es condonen els lloguers i es posen en marxa ajudes concretes, al sector li costarà continuar com ara –diu–. Em preocupa com podem ajudar les llibreries i editorials a refer-se. Em poso a disposició d'anar a tot arreu on em demanin i en les condicions que calgui perquè això s'aguanti. Hem de socialitzar la patacada. És la millor opció que se m'acut".

Ferran Ràfols: "Visc amb una sensació angoixosa, l'aturada serà molt forta"

Amb més d'un centenar de traduccions de l'anglès i el francès publicades, Ferran Ràfols estava a punt de veure com apareixien en català la seva nova versió d'A la carretera, de Jack Kerouac, primer títol d'una col·lecció de narrativa per a adults de Kalandraka, i els contes de ciència-ficció Exhalació, de Ted Chiang, a càrrec de Mai Més Llibres. "Dels quatre encàrrecs que tenia no me n'han cancel·lat cap –diu–. Em fa patir què passarà després del confinament. Quan passi l'estiu, amb llibres posposats i traduccions que cauran dels plans editorials, la cosa serà diferent. Visc amb una sensació angoixosa, l'aturada serà molt forta".

Ràfols adverteix també de la possibilitat que les tarifes dels traductors "entrin en una dinàmica descendent". "Em sap greu que noves editorials o col·leccions que acabaven de començar es ressentin d'aquesta aturada i de la crisi –diu–. Hem arribat al moment de respondre si, tal com es repetia des de fa anys, s'edita massa o no. Si la resposta és que sí i el ritme frena, tots en patirem les conseqüències". Ràfols pensa no només en el futur negre d'autors i traductors, sinó també en "el poc múscul econòmic" d'editorials, llibreters i distribuïdores.