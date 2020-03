El sector editorial espera que el confinament sigui només un "parèntesi" en el consum de llibres

"Sembla que haguem abaixat la persiana des de fa molt, però només portem cinc dies així. Encara no som conscients del que implicarà aquest confinament". Les paraules d'Eric del Arco, llibreter de la barcelonina Documenta, expressen perfectament la sensació d'"improvisació" i d'"incertesa" que manifesten altres companys de sector com l'editor de Comanegra, Joan Sala, o la llibretera de La Central, Marta Ramoneda.

"La castanya econòmica serà fortíssima en pràcticament tots els sectors ‒aventura Sala‒. Les pèrdues d'aquestes setmanes de tancament de llibreries afectaran la diversitat, perquè si l'administració no es posa les piles hi haurà tancaments, i en aquests casos els primers que rebran són les petites llibreries i editorials. Hem de preservar la diversitat actual". Sala confia rebre "bones notícies ben aviat del ministeri de Cultura, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona", i opina que caldria optar per "retardar el pagament d'impostos, recórrer a finançaments fàcils, com ara endarrerir el pagament dels lloguers i fer una gran campanya de promoció de la lectura". El confinament ha tingut lloc en un moment especialment difícil de l'any, el mes de març, amb la campanya de Sant Jordi tot just acabada de començar, amb llibres que acabaven de sortir i d'altres que les distribuïdores encara no havien pogut fer arribar als establiments.

"Aquest 2020 hem publicat cinc títols, i els últims dos portaven pocs dies de recorregut abans del confinament ‒explica Aniol Rafel, d'Edicions del Periscopi‒. De moment hem hagut de reordenar el calendari de publicacions i promocionarem aquests llibres quan es puguin tornar a comprar. Pel que fa a les reimpressions, algunes les hem pogut aturar, d'altres no: la sensació és que bona part d'aquests diners invertits no tornaran".

Evitar que el teixit de llibreries trontolli

Rafel va fundar Periscopi el 2012, quan la facturació del sector editorial durant l'última crisi encara no havia tocat fons. "El que més em preocupa és la incertesa de no saber com es concretarà tot, encara ‒diu‒. Des que vam començar havíem anat creixent a poc a poc, any rere any. Sabem que el 2020 anirem enrere, però no sabem fins a quin punt". A l'editor li preocupa molt que "el teixit de llibreries trontolli". Cada tancament complicarà una mica més l'escenari. "Abaixar la persiana sense saber quan la tornarem a aixecar ens ho posa molt difícil a l'hora de pagar les despeses fixes o les factures dels llibres", explica Dàlia R. Bonet, que va obrir la llibreria La Tribu just per Sant Jordi de l'any passat. "Si tanquen les llibreries, les distribuïdores perdran els clients i patiran. Les editorials també. On vendran els seus llibres? ‒es demana‒. Com menys exemplars venuts, menys drets d'autor generats".

De moment, llibreries com Documenta o La Central ja tramiten expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a part de la plantilla. "Nosaltres ens hem quedat una desena de persones fent serveis mínims amb reducció de jornada, enviant comandes, endreçant el magatzem i fent feina per internet i amb les xarxes socials, però hem hagut de fer un ERTO que afecta uns 80 treballadors", explica Marta Ramoneda, de La Central. "Tan aviat com es normalitzi la situació, aquests llocs de treball es recuperaran ‒diu‒. Confiem que tot això sigui un parèntesi i prou".

Joan Sala també parla de "parèntesi". "És el que desitgem, sí, que sigui un parèntesi, i que es tanqui com abans millor, quan les circumstàncies sanitàries ho permetin ‒explica‒. Ara mateix treballem per al futur però amb l'angúnia de no saber el present". L'editor recorda que la situació del sector cultural a Catalunya ja "estava a punt de caure a l'abisme" abans de l'aturada provocada pel coronavirus, que en el cas del món del llibre pot arribar a tenir com a conseqüència la pèrdua d'un terç de la facturació anual, una xifra que rondaria els 400 milions d'euros. "Si aconseguim fer un Sant Jordi abans de l'estiu, pels volts de Sant Joan, encara salvarem els mobles", diu. Opina el mateix Glòria Gasch, editora de Columna, que abans i tot del confinament ja es temia que Sant Jordi no podria celebrar-se el 23 d'abril.

"Hem de treballar en la idea de muntar un gran dia del llibre: si pogués ser el 23 de juny seria fabulós ‒avança‒. Com a societat no ens podem permetre perdre un dia tan important com Sant Jordi. Necessitem que hi sigui, i si finalment es pot fixar aquesta data alternativa pot ser apoteòsic. Quan sortim del confinament tindrem ganes de llibres i de roses, però també de veure'ns i abraçar-nos. Aquest Sant Jordi alternatiu pot ser una explosió d'emocions".

Una aturada "demolidora"

Gasch és conscient que "una aturada de les característiques actuals és demolidora", perquè la campanya de Sant Jordi representa entre el 10% i el 20% de la facturació anual per a moltes llibreries i editorials. Així i tot, confia que "en situacions extraordinàries es donen respostes extraordinàries". L'ombra d'una "gran crescuda de l'atur", que faria "baixar en picat el consum" ‒segons recorda Aniol Rafel‒ s'ha de tenir tant en compte com "la reacció massiva dels lectors", diu Gasch. En aquest sentit, Josep Maria Muñoz, editor de L'Avenç ‒que aquest mes de març acabava de posar en circulació una nova col·lecció de butxaca‒, també es mira amb bons ulls un Sant Jordi desplaçat a Sant Joan. "Molta gent busca llibres de cara a l'estiu, i després del confinament hi haurà certa eufòria i ganes de recuperar la normalitat", diu. En relació a la crisi anterior, la del 2008, Muñoz opina que "la resposta europea i mundial hauria de ser diferent". "Hem de ser exigents amb la resposta dels estats ‒adverteix‒. No podem ser tan estúpids com llavors, en què vam deixar que s'apliquessin polítiques d'austeritat".

Pel que fa a les possibles respostes, Muñoz matisa el que esbossava la Cambra del Llibre aquest dimarts: "Cal anar més enllà de la promoció de la lectura. És hora de fer l'esforç de situar la cultura en un lloc central, com hi estan l'educació i la sanitat. Cal que els poders públics es creguin d'una vegada la cultura i la lectura". Muñoz coincideix amb la reivindicació del 2% dels pressupostos de la Generalitat per al sector cultural que feia fa uns dies la plataforma Actua Cultura, però cal ser fins i tot més ambiciosos.

"La patacada serà més forta que el 2008 segur ‒diu Marta Ramoneda‒. Llavors, per poc que facturéssim, facturàvem cada dia. Ara encara no sabem fins quan durarà aquesta situació". Eric del Arco es permet ser més optimista que de costum: "Encara falten 35 dies per Sant Jordi i potser llavors les botigues ja podran estar obertes, amb restriccions o no. A les llibreries hi continuarem tenint llibres, com sempre, i si podem els vendrem. No serà com altres anys, però farem el que podrem. I un Sant Jordi excepcional abans de l'estiu seria també una bona notícia".