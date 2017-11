La novel·la negra s'instal·la al Maresme aquest cap de setmana

Després de provar sort l'any passat, el festival Vilassar de Noir busca consolidar-se amb una segona edició que arrenca avui i que durarà fins diumenge. La trobada de literatura i cinema negre se celebra a l'espai cultural Can Bisa i la sala cultural Maria Roser Carrau del municipi del Maresme Vilassar de Mar, i enguany programa una trentena d'activitats en les quals participaran més de cinquanta autors d'una vintena d'editorials diferents.

Entre els actes destacats hi ha la conversa d'avui a les 19.15 h entre l'editor i novel·lista Marc Moreno i el llibreter Paco Camarasa, que a finals del 2016 va publicar el seu imprescindible cànon negrecriminal, 'Sangre en los estantes'. A les 20.45 h, la taula rodona 'Venen des de València', moderada per Laura Mas, presentarà algunes novetats de gènere negre escrites per autors com Juanjo Braulio, Esperança Camps i Santiago Álvarez. Dissabte, després del taller de novel·la negra impartit per un dels autors més prolífics del gènere, Sebastià Bennasar (10 h) es repassarà la 'Història negra del segle XX', on participaran Jordi Sierra i Fabra, Ramon Usall i José Luis Muñoz (17 h) i hi haurà una taula rodona sobre assumptes foscos de gent normal, amb la presència d'autors com Agustín Martínez, Diego Ameixeiras i David Marín (20 h).

Diumenge, Vilassar de Noir dedica un acte als 'Assassins del Maresme' a càrrec d'alguns dels seus autors més reconeguts, entre els quals hi ha Rafael Vallbona, Susana Hernández i Xavier Vernetta (11.30 h). Finalment, el festival dedicarà una xerrada sobre la proliferació d'antologies del gènere, on hi diran la seva Anna Maria Villalonga, Ramona Solé, Sebastià Bennasar i J.R. Armadàs.