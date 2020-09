Un nou 'Tirant lo Blanc' i les obres completes de Maragall, Carner i Fuster: Grup 62 aposta pels clàssics

Al nou Tirant lo Blanc, "actualitzat" per Màrius Serra i que Proa publicarà el 4 de novembre, "l'arnès" dels cavallers es transforma en "armadura", els "espills" són també "miralls", algú "virtuós" és descrit també com a "honest" i "digne", i un comportament "estrenu" esdevé "intrèpid". "Ha estat un repte majúscul i apassionant –ha admès Serra el mateix dia que Grup 62 feia balanç de la temporada–. Hi he treballat un dia cada setmana durant dos anys, però aquest 2020 hi vaig dedicar dues hores cada matí fins que la pandèmia em va permetre passar tot el dia amb el Tirant i acabar-lo".

L'edició de Proa, que "no és una reducció, sinó un trasllat al català contemporani de l'idioma de Martotell amb tota la seva riquesa", segons ha afirmat Emili Rosales, director editorial del grup, és una de les apostes de tardor, que es complementarà amb l'aparició del primer volum –llargament esperat– de l'obra completa de Joan Maragall, a cura d'Ignasi Moreta i Lluís Quintana, que inclou la poesia i el teatre del barceloní. També amb el segon lliurament de l'obra completa de Josep Carner, de qui enguany es commemoren els 50 anys de la mort, i amb la represa de l'obra completa de Joan Fuster. L'aposta de Grup 62 pels clàssics catalans, siguin medievals o contemporanis, no acaba aquí: Rosales també ha anunciat la recuperació dels "principals llibres de Miquel Martí i Pol" a Edicions 62, entre els quals hi ha Llibre de les solituds i Suite de Parlavà, i un inèdit en català de Josep Pla, Història de la Segona República Espanyola. "La Càtedra Pla va descobrir fa un parell d'anys que existia aquesta versió catalana que només s'havia publicat en castellà a la dècada dels 40", ha dit.

El sector podria "salvar la temporada relativament"

"El 2020 ha posat a prova la resiliència del sector editorial –ha assegurat Rosales en el balanç de la temporada–. L'impacte de la caiguda de vendes del març i l'abril s'ha recuperat en bona part gràcies a iniciatives com el Sant Jordi d'estiu o la celebració de la Setmana del Llibre en Català a principis de setembre. La gent ha tornat a llibreries d'una manera superior al que crèiem durant el confinament".

La xifra estimada de pèrdues del llibre en català ronda el 25%, segons avançava Montse Ayats en nom de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana fa unes setmanes. "Si no hi ha cap atzucac abans que s'acabi l'any haurem salvat la temporada relativament, però és d'hora per saber les xifres exactes del retrocés -reconeixia Josep Ramoneda, president de Grup 62-. El llibre electrònic ha crescut menys del que crèiem, perquè tot i que s'ha incrementat l'e-commerce ha estat sobretot per comprar llibres en paper. Durant el confinament s'ha vist la capacitat de resistència del llibre, que és una forma perfecta".