Un Sant Jordi d'estiu animat però desigual

El Sant Jordi d'estiu ha funcionat tan bé com ho permetien les circumstàncies atípiques que viu el país. L'ambient als llocs on s'ha pogut celebrar en places i rambles –com ara Vic, Girona i Manresa– ha sigut notable. A Barcelona, on les parades només eren possibles al davant dels establiments, el Dia del Llibre i la Rosa s'ha viscut per força circumscrit a les llibreries i les floristeries: tot i la calor, hi ha hagut molt de moviment a primera hora del matí i, sobretot, a partir de mitja tarda i fins a la nit. A Lleida, les restriccions encara ho posaven més difícil als clients, que calia que demanessin cita prèvia per comprar. Sorprenent els llibreters i el mateix gremi, el flux de visitants ha sigut constant al llarg de gran part de la jornada.

"Ha estat un Dia del Llibre i la Rosa per sobre de les expectatives que teníem –comenta Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters–. Estem agraïts per la resposta tan bona de la gent". "Ha valgut la pena –afegeix Montse Ayats, presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana–. L'esforç de tots aquests mesos de preparar la festa no ha estat en va. Un Sant Jordi normal funciona sol. Aquí hi ha hagut molta feina, però tenir una fita com aquesta ha estat important no només per la resposta de la gent al llarg del dia, sinó pel recorregut previ". Tant Ayats com el Gremi de Llibreters i la Cambra del Llibre remarquen que el "repunt de vendes" s'ha donat des del juny i que s'ha notat especialment "durant aquesta segona quinzena de juliol".

Recuperar els ànims

El gerro d'aigua freda va caure divendres, quan es va anul·lar l'espai perimetral del passeig de Gràcia de Barcelona i la por va fer que la majoria de signatures d'autors es cancel·lessin. "Això va abaixar els ànims de tothom –diu l'editora Ester Pujol–. Penso que ens vam precipitar anul·lant l'espai del passeig de Gràcia. Dilluns, gràcies a la pressió del sector teatral i musical, es van reprendre algunes activitats. El Sant Jordi del passeig de Gràcia s'hauria pogut fer respectant les normes del Procicat i sense posar ningú en perill".

A Barcelona, els autors –tret d'algunes excepcions– han sigut els grans absents d'aquest xafogós Dia del Llibre i la Rosa. Per sort, alguns havien deixat les seves últimes novetats signades uns dies abans, i en ciutats com Girona, Tarragona, Sitges i Vilafranca del Penedès s'han pogut organitzar signatures a l'aire lliure. A partir de la tarda, per la plaça de la Independència de Girona hi han passat, entre d'altres, Anna Carreras, Montse i Dolors Bassa, Xevi Xirgo, Mar Bosch, M. Mercè Cuartiella, Carles Porta i Martí Gironell. "Al matí, a Girona també hi havia molt d'ambient –diu Ester Pujol, que acompanyava Rafel Nadal–. De camí cap a la llibreria Empúries des de la 22 anàvem trobant lectors que demanaven al Rafel que els signés el llibre. Ha arribat a fer contorsions en un banc per poder dedicar Mar d'estiu".

Un impacte repartit

Probablement l'escriptor més veterà que ha signat llibres enguany hagi sigut Josep Vallverdú, que s'ha passejat per Balaguer dedicant l'últim poemari, Pa de forment, publicat poc abans de fer 97 anys. La seva editora, Eulàlia Pagès, explicava des de Lleida que en un Sant Jordi normal "la gent surt, toca, xafardeja els llibres i això se'ns han prohibit: ha quedat un dia descafeïnat". En aquesta mateixa línia, David Nel·lo, guanyador de l'últim premi Sant Jordi amb Les amistats traïdes, lamentava haver-se "perdut el contacte directe amb la gent" per culpa de la crisi sanitària.

Mantenir la distància de seguretat a les cues, la desinfecció constant dels llibres i l'ús de mascareta feien de l'experiència de compra una petita aventura que, no obstant això, desenes de milers de clients han repetit en molts punts del territori. "L'impacte de la festa s'ha repartit arreu –expliquen des del Gremi de Llibreters–. I la diversitat de títols venuts és més marcada que altres anys. Si podia arribar a ser d'un 6% o un 8%, aquest any serà més baixa". Per aquest motiu, a diferència d'altres ocasions, no hi haurà un rànquing específic de la jornada, si bé a principis de la setmana que ve es farà públic la llista de Libridata amb la desena de títols més venuts els set últims dies en les categories de ficció i no-ficció catalana i castellana, i també en llibre infantil i juvenil.

"Estem tan animats com ho podem estar, tenint en compte les circumstàncies –comentava Marta Ramoneda, de La Central, al migdia–. Si seguim a aquest ritme tindrem les vendes d'un dissabte bo, o encara una mica més". A la tarda s'havien superat les expectatives. Es veien cues –discretes– per entrar a les llibreries o per comprar en algunes parades. "A Vic hi ha gentada –confirmava Montse Ayats a la tarda–. L'experiència de muntar un mercat setmanal ha generat confiança. Ha quedat demostrat que el Dia del Llibre i la Rosa es podia celebrar sense problemes". Ayats descriu el present com "un moment d'incerteses" i demana a les administracions "que no es generin més inseguretats".

Des de la Cambra del Llibre, el seu president, Patrici Tixis, ha fet un balanç del dia “molt positiu” i ha afirmat que el sector ha aconseguit fer de la crisi “una oportunitat”. "Ens pensàvem que la gent compraria sobretot per a ella mateixa i ens hem trobat que molta gent venia a buscar llibres per regalar –comenta M. Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters–. Salvar un Sant Jordi és molt difícil, però si arribem a un 30% de facturació d'una diada normal serà una notícia excel·lent".