El premi Roc Boronat descobreix una nova autora, Violeta Richart

El 22è premi Roc Boronat, dotat amb 6.000 euros, ha reconegut la primera novel·la de Violeta Richart, Y, una història ambientada en una societat utòpica on tothom viu en harmonia amb la natura. Però en aquest present no hi ha homes. La protagonista del llibre és una noia que, igual que aquest món on viu, amaga un secret que amenaça la civilització sense homes. El jurat d'aquesta edició ha destacat, de la novel·la de Richart, la "sensibilitat estranya i absorbent, sensual i solitària", on la noia que protagonitza la història narra la descoberta de l'amor.

Violeta Richart va néixer a Abaran (Múrcia) el 1972 i va arribar a Catalunya quan només tenia un any. Llicenciada en psicologia i professora de català i anglès, escriu poesia i narrativa des de molt jove, i aprecia sobretot la literatura i la cultura modernistes.

Al llarg de més de dues dècades de trajectòria, el premi Roc Boronat, convocat per l'ONCE Catalunya, ha distingit obres de narrativa d'autors com David Nel·lo, Bel Olid, Teresa Solana, Lolita Bosch i Anna Punsoda. Des del 2015 el segell encarregat de publicar l'obra guanyadora és Amsterdam Llibres.