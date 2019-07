RBA suspèn la convocatòria del premi de novel·la policíaca

El 13è premi RBA de novel·la policíaca no tindrà aquest any ni candidats ni guanyador. L'editorial no ha convocat el guardó d'acord amb la decisió que va prendre la Fundació RBA fa uns mesos de cessar totes les activitats per repensar-les. El premi RBA de novel·la policíaca formava part de l'agenda d'activitats de la Fundació RBA i marcava la 'rentrée' literària després de vacances, ja que fins ara s'havia entregat cada any al setembre durant una festa que reunia la flor i nata del sector editorial barceloní. El reconeixement és, a més, un dels més ben dotats del gènere a tot el món: el guanyador s'emporta 125.000 euros.

La Fundació RBA va explicar per carta al març que deixava de programar totes les activitats a l'espera de trobar "el millor format" per adaptar-se a les noves formes comunicatives. "Les formes de comunicació han canviat molt. L’intercanvi d’idees s’ha fet més immediat, més universal, més viu i fins i tot més vehement", diu la fundació a la carta. La decisió de no convocar el premi és, segons l'editorial, una mesura temporal d'acord amb el procés de reflexió de la fundació i no descarta reprendre'l més endavant.

El premi RBA de novel·la policíaca és un dels guardons de referència de la novel·la negra en l'àmbit internacional. Des de la seva creació, el premi ha reconegut escriptors com Walter Mosley, Andrea Camilleri, Philip Kerr, Patricia Cornwell, Lee Child i Don Wislow. Tots els títols guardonats s'han publicat a posteriori sota el segell RBA.