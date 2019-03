Oriol Ponsatí-Murlà, nou director de la Institució de les Lletres Catalanes

Doctor en filosofia per la Universitat de Girona, novel·lista, traductor, rapsode i editor –va dirigir i fundar Edicions de la Ela Geminada el 2011–, Oriol Ponsatí-Murlà dirigirà, segons ha fet públic avui la Generalitat, la Institució de les Lletres Catalanes, i rellevarà així Joan-Elies Adell, que va ser nomenat el juny del 2018.

Nascut a Figueres el 2008, Ponsatí-Murlà va rebre el premi Just M. Casero el 2014 per la novel·la 'Totes les estacions de França', però molt abans d'això ja s'havia fet un lloc en el món de les lletres gràcies a traduccions com les de Gianni Vattimo, Igor Stravinsky, Denis Diderot, Michael Nyman i Friedrich Nietzsche. També com a editor, primer d'Accent, on va publicar 'La claredat d'Heràclit', de Josep Palau i Fabre –entre altres títols– i més endavant com a editor d'Ela Geminada, que s'ha especialitzat en publicar textos filosòfics en català, però que també s'ha ocupat de revitalitzar l'obra de Prudenci Bertrana rellançant-ne tota la seva obra narrativa, i de posar a l'abast dels lectors catalans traduccions inèdites de Natalia Ginzburg, Stefan Zweig, Robert Graves i Luigi Pirandello.

Comissari de l'Any Bertrana

Arran d'aquesta recuperació, Ponsatí-Murlà va ser designat comissari de l'Any Prudenci i Aurora Bertrana, que es va celebrar durant el 2017 i que va permetre ressituar l'obra dels dos escriptors. En el cas del primer, destaquen obres com 'Josafat' i la trilogia 'La terra i els núvols'. Pel que fa a Aurora Bertrana, cal remarcar llibres com 'Paradisos oceànics', 'Tres presoners' i 'La Ciutat dels Joves', recuperada recentment per Males Herbes.

Ponsatí-Murlà ha col·laborat també en diversos mitjans de comunicació, entre els quals hi ha l'ARA, 'El País', 'La Vanguardia', 'Diari de Girona' i TV3. Des del novembre de l'any passat, l'escriptor, editor i traductor ha sigut assessor del departament de Cultura de la Generalitat.