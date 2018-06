Joan-Elies Adell dirigirà la Institució de les Lletres Catalanes

El poeta, filòleg i traductor valencià Joan-Elies Adell (Vinaròs, 1968) serà el nou director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILLC), un càrrec que fins ara havia ocupat Laura Borràs, l'actual consellera de Cultura de la Generalitat. El nom d'Adell ha estat proposat per la consellera durant la reunió del Consell Assessor de la ILLC i ha estat acceptat. Dimarts, el nomenament serà aprovat pel Consell de Govern.

Doctor en filologia i llicenciat en comunicació audiovisual a la Universitat de València, va publicar el seu primer llibre de poesia l'any 1994, 'La matèria del temps' (El Mèdol), i des de llavors ha compaginat l'escriptura amb la docència a la Universitat Oberta de Catalunya i a la University of North Carolina de Charlotte, als Estats Units. Des de l'any 2009 dirigia l'oficina catalana de la Generalitat a Itàlia, situada a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. Adell també forma part del grup de recerca Hermeneia, vinculat a la Universitat de Barcelona, del qual forma part Borràs.

Entre els nombrosos premis de poesia que ha rebut hi ha el Ciutat d'Elx 1996 per 'A curt termini' (3i4), l'Alfons el Magnànim de València 2002 per 'Encara una olor' (Bromera) i el Premi Internacional Màrius Sampere 2005 per 'Pistes falses' (La Garúa). Entre les seves últimes publicacions hi ha 'Guia sentimental de l'Alguer' (Pòrtic, 2016) i el poemari 'Res no és personal', que Saldonar publica la setmana que ve.

La Institució de les Lletres Catalanes va ser creada el 1937, en plena Guerra Civil, i després del desenllaç del conflicte bèl·lic va entrar en un llarg període d'hibernació, que es va acabar el 1987, quan va començar una segona etapa. L'han dirigit Oriol Pi de Cabanyes (1988-1996), Magdalena Oliver (1996-1998), Francesc Parcerisas (1998-2004), Jaume Subirana (2004-2006), Oriol Izquierdo (2007-2013) i Laura Borràs (2013-2018).