Neix Altamarea, editorial especialitzada en literatura italiana

"El mercat espanyol s'ha centrat en llegir autors anglòfons i penso que els escriptors italians de la segona meitat del segle XX es troben entre els millors a nivell mundial". Amb aquestes paraules Giuseppe Grosso presenta el projecte d'Altamarea, nova editorial especialitzada en difondre la literatura italiana en castellà que publicarà una dotzena de títols anualment. L'objectiu d'Altamarea, nom que pica l'ullet al mar mediterrani que uneix totes dues cultures i que, de passada, recorda el conegudíssim vers de Leopardi 'E il naufragar m'è dolce in questo mare'-, Grosso s'ha proposat, juntament amb dos socis més, una doble feina: "D'una banda, publicarem autors que mai no han estat traduïts al castellà, i de l'altra recuperarem obres d'autors emblemàtics".

En el primer calaix hi ha l'autora que inaugurarà el catàleg el proper 11 d'abril, Livia de Stefani. Altamarea publicarà 'La viña de uvas negras', novel·la que "va tenir molt d'èxit a Itàlia als anys 50 i que malauradament ara és poc recordada", segons explica Grosso. El llibre de l'autora siciliana és "la primera denúncia literària de la màfia des d'un punt de vista femení". De Stefani explora els racons més foscos de la Sicília del patriarcat. També a l'abril arribarà el primer assaig de l'editorial, 'Fútbol y poder en la URSS de Stalin', de Mario Alessandro Curletto, "on l'autor repassa la vida d'un grup de joves que vivien en un barri obrer de la ciutat de Moscou als anys 20 del segle passat i que van decidir crear el seu propi equip de futbol".

Altamarea recuperarà llibres d'autors emblemàtics de la literatura italiana del segle XX, com és el cas de Cesare Pavese, de qui arribarà properament la novel·la curta 'La playa', on llueixen tres dels temes fonamentals de la seva obra: el paisatge, l'amistat i el conflicte amb les arrels. Entre les particularitats del projecte editorial hi ha la voluntat de publicar també literatura infantil a través del segell Piccolini. Grosso avança que el primer títol d'aquesta categoria serà 'Leo quería la Luna', de Raquel Olcoz i Patricia Bernardos.