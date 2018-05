Mor el poeta Màrius Sampere als 89 anys

“Escric, escric i escric, i no sé d’on em surt tot això: més aviat em sorprèn", deia Màrius Sampere aquest mes de març a la llibreria La Inexplicable de Sants, amb motiu de la presentació de la seva última novel·la, 'Àlien i la terra promesa' (LaBreu, 2018), abans d'afegir: La vida és això, anar discorrent. Tot passa i el que ara és aquí demà ha desaparegut”. La veu potent i alhora tremolosa del poeta barceloní s'ha apagat definitivament aquest dissabte als 89 anys a conseqüència d'una llarga malaltia.

Sampere era a hores d’ara un dels últims poetes catalans de la generació nascuda abans de la Guerra Civil, que durant l’última dècada ha perdut a Josep Palau i Fabre (1917-2008), Bartomeu Fiol (1933-2011), Felícia Fuster (1921-2012), Montserrat Abelló (1918-2014) i Francesc Garriga (1932-2015). Deixa llibres com 'Samsara' (Prometeo, 1982), 'Demiúrgia' (Columna, 1996), 'Les imminències' (Proa, 2002), 'Jerarquies' (Proa, 2003) i 'Ningú més i l’ombra' (Proa, 2014). Nascut al 1928 a Barcelona, Sampere ha construït una obra poètica ambiciosa i irònica, introspectiva i de vocació universal, molt respectada des de finals de la dècada dels 90. Ha rebut reconeixements importants a la trajectòria –la Creu de Sant Jordi (1999), el Premi Nacional de Cultura (2003), el Jaume Fuster (2010) i el Lletra d'Or (2016)–, però durant els últims anys de la seva vida, tot i la seva salut fràgil, es va resistir a deixar de continuar ampliant el seu univers líric, conceptualment dens però expressat amb una lleugeresa i sentit de l’humor gens freqüents.

Un autor que trencava motllos



"Escriure és la capacitat d'arrencar-se d'un mateix, com si fos la pell, la brutícia o la més noble de les vísceres, aquelles ratlles absurdes i harmòniques alhora, que ningú no llegirà mai de la vida", escrivia a l'article 'La poesia submergida', el 1988, quan encara treballava al consorci de normalització lingüística de Santa Coloma de Gramenet, ciutat on era -i és- molt apreciat. Abans, Sampere havia treballat en el món de la publicitat i la fotografia a Badalona. I a principis de la dècada dels 60 va formar part del grup de música Estrop, vinculat a la Nova Cançó.

"Quan era petit, estava molt influït per l’avi. Li agradava molt la poesia –l’Espronceda i tots aquests–, i un dia se’m va acudir fer-ne una, inspirant-me en un roser que teníem al jardí -recordava Sampere a l'ARA el 2014, poc després de publicar 'Ningú més i l'ombra'-. Quan li vaig llegir em va contestar amb un rodolí: “No siguis poeta, que no guanyaràs ni una pesseta”. Una mica més endavant, al batxillerat, vaig ensenyar uns sonets a un professor amb qui simpatitzava força i em va dir que eren “antiheroicos”. Sempre he estat una mica contestatari, rebel i combatiu amb les institucions. En poesia també he volgut trencar motllos. El meu estil no s’ha preocupat gaire del que deien".

Durant l'última dècada, Màrius Sampere ha donat a conèixer un conjunt de llibres inèdits -La ciutat submergida (Salobre, 2009)-, la novel·la El gratacel (Meteora, 2010), 'Dorm / Els espais ocupats' (Pont del Petroli, 2014), '123' (Edicions del Buc, 2015), 'Ignosi' (Associació Joan Ponç, 2015) i una trilogia involuntària de títols publicats a LaBreu, tots tres editats per la poeta Mireia Vidal-Conte, 'L'esfera insomne ' (2016), 'Dèmens' (2017) i la novel·la 'Àlien i la terra promesa' (2018). "Sempre he defugit la cosa clàssica, establerta i ortodoxa: he apostat per mi mateix -explicava l'autor-. Per això no sóc una persona que sigui fidel a cap escola ni que pugui dir que té un o dos poetes preferits. Els meus poemes sembla que tinguin una gran preocupació per la vida, però és al revés: més aviat hi ha menyspreu. Sóc líric, però irònic. Si fereixo, m’és igual. En el fons, ferint als altres et fereixes a tu mateix".

Actualment, Proa preparava una antologia de tota la seva obra, ampliant 'Si no fos en secret', una primera aproximació a càrrec de Jaume Subirana i D. Sam Abrams apareguda el 1999. Aquest 2018, Sampere havia publicat també un llibre de poemes inèdit en castellà, 'Nadie y la luz' (Pre-textos) i Sam Abrams n'havia traduït a l'anglès 'The unsleeping sphere' ('L'esfera insomne') per a l'editorial Francis Boutle.