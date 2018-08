Mor l'escriptor i periodista Vicente Verdú als 75 anys

Assagista, periodista, poeta i pintor, Vicente Verdú ha mort a Madrid als 75 anys, segons avança el diari 'El País', al qual va estar vinculat durant molts anys com a cap de la secció d'opinió i també de la secció de cultura, on fins fa poc escrivia columnes.

Nascut el 1942 a Elx, Verdú era doctor en ciències socials per la Universitat de París, i la seva trajectòria en el camp del pensament va començar el 1974 amb 'Noviazgo y matrimonio en la burguesía española', tres anys després de debutar amb el llibre de poemes 'Si usted no hace regalos le asesinarán' (1971), títol que provenia d'unes paraules de Manuel Vázquez Montalbán. Al llarg d'una trajectòria prolífica que el va convertir en un dels noms clau de l'assagisme durant la Transició i la dècada dels 80, l'autor d'origen valencià –establert, però, a Madrid– va guanyar el premi Anagrama d'assaig amb 'El planeta americano' (1997) i el premi Espasa d'assaig amb 'Señoras y señores: impresiones desde los 50'.

Una curiositat omnívora

Entre els seus objectes d'estudi, que demostren una curiositat omnívora, hi va haver l'esport ('El fútbol: mitos, ritos y símbolos', 1981), la Xina ('China Superstar', 1998), el tabaquisme ('Días sin fumar', 1988), el consumisme ('Yo y tú, objetos de lujo', 2005) i l'urbanisme ('La ciudad inquieta', 2005).

Durant els últims anys, Verdú va donar a conèixer la seva faceta com a artista plàstic i va recuperar la poesia, publicant un segon llibre de versos, 'La muerte, el amor y la menta' (Bartleby, 2018). Encara més recentment, l’autor havia publicat el volum d’aforismes 'Tazas de caldo a Anagrama', on assegurava: “Ser millor no porta enlloc. El que et fa viatjar més lluny és la millora dels altres”.