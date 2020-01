Mor Elizabeth Wurtzel, autora de 'Nació Prozac'

L'escriptora i periodista nord-americana Elizabeth Wurtzel, autora de la novel·la autobiogràfica Prozac nation (publicada en castellà a Ediciones B el 1994), ha mort a Nova York als 52 anys, segons informen mitjans locals. El llibre es va convertir en un èxit de vendes i va contribuir a popularitzar el Prozac, el primer nom comercial del medicament antidepressiu que conté fluoxetina. Wurtzel hi explicava les seves experiències per lluitar contra la depressió, els seus propis fracassos i com va aconseguir viure durant períodes especialment difícils mentre acabava els estudis universitaris i escrivia.

Segons David Samuels, amic de l'escriptora citat pel diari The New York Times, Wurtzel va morir com a conseqüència d'una metàstasi d'un càncer de pit. L'autora s'havia sotmès a una doble mastectomia el 2015, després que se li detectés una mutació en els gens que produeixen proteïnes supressores de tumors, fet que augmenta la possibilitat a una dona de patir càncer de mama o d'ovari. Després de ser diagnosticada, va treballar activament en la defensa de les proves per detectar mutacions en aquests gens.

Nació Prozac va tenir una adaptació cinematogràfica el 2001 per obra del director Erik Skjoldbjaerg i va reobrir el debat als Estats Units sobre la depressió. Així mateix, l'estil confessional de l'autora es va convertir en referent per a molts escriptors que es van acollir a aquesta manera de narrar les seves històries. Després de la seva novel·la inaugural, Elizabeth Wurtzel va escriure Bitch: In praise of difficult women (1998), More, now, again: A memoir of addiction (2001) i The secret of life: Common sense advice for uncommon women (2004).