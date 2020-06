Mor Carlos Ruiz Zafón, autor de 'L'ombra del vent'

Carlos Ruiz Zafón, autor de L'ombra del vent, una de les novel·les més venudes i traduïdes de les últimes dècades -publicada el 2001 a Planeta- ha mort als 55 anys a conseqüència d'un càncer a Los Angeles, ciutat on vivia des de mitjans de la dècada dels 90.

Nascut a Barcelona el 1964, Ruiz Zafón havia volgut ser escriptor "des que era molt petit", però tal com explicava el 2016, quan va aconseguir posar punt i final a la tetralogia d'El cementiri dels llibres oblidats amb El laberint dels esperits, "no podia penjar un cartell a la porta que digués novel·lista" i guanyar-se la vida des de jove, així que després d'estudiar Ciències de la Informació es va dedicar al negoci de la publicitat. "A la dècada dels 80 hi havia molts diners i la feina em va servir d’escola per treballar el llenguatge i la imatge i per conèixer gent molt brillant. Però pensava que perdia el temps perquè no escrivia", deia.

Va ser el 1992, als 27 anys, quan va decidir deixar la feina i dedicar-se únicament a la literatura. Amb la primera novel·la, El príncipe de las tinieblas, va aconseguir el premi Edebé el 1993 (com bona part de la seva producció, té traducció catalana, El príncep de la boira, tot i que l'autor sempre va escriure en castellà). Des del seu debut, el barceloní va decidir instal·lar-se a Los Angeles, ciutat que sempre li havia cridat l'atenció per la seva afició al cinema, i des d'allà compaginava l'escriptura de guions amb la de novel·les. Durant la segona meitat de la dècada dels 90, Ruiz Zafón es va anar consagrant com un dels valors de la literatura per a joves, amb novel·les com El palau de la mitjanit (1994), Les llums de setembre (1995) i, especialment, Marina (1999), que era un dels seus llibres predilectes.

Un èxit planetari

Així i tot, el gran canvi en la vida del novel·lista va arribar el 2001, quan va publicar L'ombra del vent a Planeta. "Els lectors sempre m’han rebut amb una disposició molt generosa -assegurava el 2016, quan va presentar el seu últim llibre a la premsa (hi van anar un centenar de mitjans de tot l'Estat) al Tibidabo-. Hi ha hagut moments en què la noció de l’èxit internacional ha fet que el folklore local em considerés d’una altra manera. Em sabria greu si la gent d’aquí que estima els llibres m’ignorés. Ara bé, quan surts a la palestra, que et critiquin forma part del joc".

Ruiz Zafón s'havia presentat al premi Fernando Lara amb L'ombra del vent l'any 2000, però el va guanyar Ángeles Caso amb Un largo silencio. Planeta va decidir publicar-la -a instàncies de la recomanació insistent de Terenci Moix, entusiasta de la novel·la des que l'havia llegit-, i la novel·la es va convertir en un fenomen de boca-orella que va anar guanyant-se els lectors amb una història ambientada a la Barcelona de la postguerra. La premissa és la descoberta de la llibreria de vell, El cementiri dels llibres oblidats -inspirada per un magatzem de llibres de Los Angeles i també la barcelonina llibreria Canuda- per part d'un nen, Daniel Sempere, acompanyat del seu pare. Daniel s'emporta la novel·la L'ombra del vent, de Julián Carax, i es va sentint atret progressivament per la història misteriosa d'aquest autor, arribant a posar en perill la seva vida mentre investiga.

De L'ombra del vent, que ha estat traduïda a gairebé 40 llengües, se n'han venut més de 16 milions d'exemplars des del 2001. Ha aconseguit convertir-se en supervendes de països com Itàlia, la Xina, Alemanya, Austràlia i els Estats Units. Va aconseguir el premi dels Lectors a Països Baixos i el dels llibreters al Canadà, va ser considerada millor novel·la estrangera a França el 2004 i "Booksense Book of the year" -llibre per a recordar- de la prestigiosa Biblioteca Pública de Nova York.

El 2014, Penguin Classics va escollir L'ombra del vent com a última de les 26 obres seleccionades per representar la història de la literatura universal. El barceloní feia companyia a Jane Austen, Marcel Proust i Charles Dickens, entre d'altres.

Un fresc narratiu de 2.500 pàgines

El que els lectors no sabien quan va aparèixer L'ombra del vent és que es convertiria en el primer de quatre volums dedicats a explorar la Barcelona del segle XX, que Ruiz Zafón batejaria amb el nom de l'espai "quasi mític" d'El cementiri dels llibres oblidats. L'autor definia la seva tetralogia com un "híbrid capaç de combinar tots els gèneres possibles: hi ha tragèdia, amor, sàtira, aventures, crims...". Així i tot, per a ell L'ombra del vent es decanta més cap a la "novel·la d'aprenentatge", El joc de l'àngel (2008) s'aproxima "a la novel·la gòtica", a El presoner del cel (2011) hi abunden "les aventures" i, finalment, El laberint dels esperits és una "novel·la guiada pel misteri i la intriga".

El 2016, després de 2.500 pàgines i gairebé dues dècades de dedicació, Carlos Ruiz Zafón va publicar el quart i últim dels volums. "No sabia quant de temps trigaria a acabar el quartet de llibres -deia llavors-. 'El laberint dels esperits' ha estat el més difícil i laboriós de tots. Després de la feinada em sento tranquil i il·lusionat: un projecte com aquest només es fa una vegada a la vida. Ara mateix em sento més que mai enamorat de la meva professió, potser perquè em vaig fent gran i intento gaudir de la feina que faig".

En aquesta última novel·la, l'escriptor recuperava personatges de la saga com Daniel Sempere -convertit en llibreter- i el seu ajudant, Fermín Romero, afegint-hi una nova creació, Alicia Gris, que és salvada per Fermín durant el bombardeig de 1938 quan és una nena i, vint anys després, dirigeix una investigació sobre Mauricio Valls, antic director de la presó de Montjuïc i ministre franquista que ha desaparegut. Paral·lelament a la investigació d'Alicia hi ha una sèrie de crims a la part alta de Barcelona. Aquí entra en joc l'inspector Vargas, un home "que va fer carrera durant la dècada dels 40 i dels 50 al cos policial franquista" que "intenta redimir-se".

Un dels punts en comú dels quatre llibres és l'exploració del mal que hi feia Carlos Ruiz Zafón. Era un dels temes que més preocupava l'autor: "No m’he trobat amb un mal sobrenatural, perquè no crec en fantasmes, dimonis ni esperits -deia-. La meva tendència és ser molt escèptic, però no puc descartar que hi hagi un mal que escapa a la raó. El mal real és trivial, no és literari. Ve de l’enveja i de la cobdícia... Si he intentat reflexionar sobre el mal és perquè el podem trobar en el nostre món. Tots portem el dimoni a dins nostre".