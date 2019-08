Eva Baltasar: “McCullers és de les poques autores que rellegeixo”

Eva Baltasar, l’autora de la novel·la guanyadora del Premi Llibreter 2018, Permagel, recomana La balada del cafè trist (L’Altra Editorial, 2016), l’obra més cèlebre de Carson McCullers (1917-1967). “N’estic enamorada, d’ella. És una de les poques autores que tinc a casa i que rellegeixo i gaudeixo sovint”, diu Baltasar sobre l’escriptora nord-americana. “Llegeixi el que llegeixi de McCullers, caic embruixada als seus peus”, afegeix.

A La balada del cafè trist, McCullers reflexiona sobre la melancolia i l’amor, que defineix com un sentiment solitari. Segons Baltasar, “hi ha molt dolor, en la seva història, però també una magnitud d’amor tan gran que és capaç d’acollir i sostenir el dolor sense esquerdar-se”. “I això, dit amb la veu magnífica de McCullers, em meravella”.

L’escriptora catalana va llegir la novel·la de McCullers fa tres anys, quan L’Altra Editorial va reeditar-la amb una nova traducció de Yannick Garcia i juntament amb altres contes breus de l’autora. Explica el que l’ha portat a escollir-la com a recomanació des de la vivencialitat, tan característica de la seva escriptura. “He triat aquest títol concret perquè soc allí, ara, a dins d’aquell cafè. Vaig entrar-hi fa uns dies i no puc sortir-ne. Estic asseguda a la barra i tinc els personatges a tocar, sento com parlen i com no parlen, en copso les mirades, n’ensumo la pell”, explica Baltasar sobre aquesta obra, que actualment està rellegint.

La balada del cafè trist és una novel·la que l’ha influenciat a l’hora d’escriure. “Ha fet que em recollís sobre mi mateixa. És gràcies a lectures i a moments de recolliment semblants que em trobo i em conec, i això té un impacte directe sobre la meva vida i la meva pròpia escriptura”, conclou.