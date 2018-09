María Tena s'emporta el 14è premi Tusquets de novel·la

L'escriptora madrilenya María Tena (Madrid, 1953) ha guanyat aquest divendres el 14è premi Tusquets Editors de novel·la amb l'obra 'Nada que no sepas'. L'obra ha estat escollida entre 248 manuscrits per "la seductora evocació de la vida cosmopolita, lliure i sense prejudicis, d'un grup de família en un lloc insòlit, l'Uruguai dels anys 60", segons el jurat, així com "el contrast amb l'estretor de l'Estat espanyol d'aquell període". El jurat també ha valorat la reflexió que l'autora fa sobre "l'experiència de la llibertat, el sexe i el pas del temps d'una dona que va viure com una adolescent aquest paradís despreocupat i aparentment feliç dels adults".

El jurat del certamen estava format per Almudena Grandes, que el presidia, juntament amb Antonio Orejudo, Eva Cosculluela, Mariano Quirós, guanyador de l'anterior convocatòria, i Juan Cerezo com a representant de l'editorial. El premi consisteix en una estatueta de bronze dissenyada per Joaquín Campos i un avançament sobre els drets d'autor de 18.000 euros. 'Nada que no sepas' es publicarà a la col·lecció Andanzas de l'editorial Tusquets al novembre.

L'escriptora ha expressat el seu agraïment pel guardó a través del seu compte de Twitter:

¡Gracias a Tusquets! Qué honor llegar a la casa de Luis Landero, de Almudena Grandes, de Fernando Aramburu y de tantos grandes. Juan, Beatriz, el recuerdo de Toni... Y Planeta! — María Tena (@mariatenahoy) 28 de septiembre de 2018

María Tena és autora de les novel·les 'Tenemos que vernos' (finalista del premi Herralde 2003), 'Todavía tú' (2007), 'La fragilidad de las panteras' (finalista del premi Primavera de novel·la 2010) i 'El novio chino' (premi Màlaga de novel·la 2016), a més de ser col·laboradora habitual de revistes literàries. Actualment dirigeix una col·lecció literària estrangera contemporània i és professora de literatura.