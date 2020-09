Localitzades, en un jardí romanès, primeres edicions de Galileu, Newton i Goya

Desenes de llibres històrics, entre els quals hi ha primeres edicions de Galileu Galilei i Isaac Newton dels segles XVI i XVII han estat localitzats en un jardí al comtat romanès de Neamt. Els volums havien estat robats el 2017 d'un magatzem de la ciutat britànica de Feltham.

A més, i segons la policia romanesa, aquestes "obres d'importància internacional i insubstituïble" també inclouen un llibre del segle XVIII del pintor espanyol Francisco Goya.

Després d'una ordre de recerca europea, la policia romanesa va registrar una casa a Neamt, districte romanès de la regió de Moldàvia, on van localitzar enterrats desenes de llibres antics i manuscrits, que havien estat robats durant un atracament el 2017 al Regne Unit, executat per un grup organitzat format per ciutadans romanesos, ha subratllat l'agència europea de coordinació judicial Eurojust en un comunicat.

Una tretzena d'implicats

Els llibres, per valor de 2 milions d'euros –com a mínim–, s'enviaran ara a Itàlia per ser examinats, per confirmar-ne l'autenticitat.

La investigació, dirigida des de la Haia per les agències europees de coordinació judicial Eurojust i policial Europol, ha requerit també la cooperació des del 2017 de les autoritats judicials i policials del Regne Unit, Itàlia i Romania.

Al gener del 2020, el cap de l'organització i la persona que coneixia el lloc on havia anat a parar el botí, un ciutadà romanès buscat per les autoritats britàniques, va ser detingut a la ciutat italiana de Torí, fet que va permetre els actuals avenços en l'operatiu europeu i la recuperació dels llibres antics abans que sortissin a la venda.

Els sospitosos del robatori estan actualment en presó preventiva al Regne Unit: almenys 13 persones han estat acusades de robar i conspirar per cometre furts entre el desembre del 2016 i l'abril del 2019, de les quals dotze s'han declarat culpables i estan a l'espera de saber la seva sentència aquest mateix mes.