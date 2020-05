Litterarum programa 21 activitats virtuals amb Josep Carner i Joan Perucho com a protagonistes

La 13a edició de la fira Litterarum Móra d'Ebre tindrà lloc del 28 al 31 de maig i serà eminentment virtual. La pandèmia provocada pel coronavirus ha obligat l'organització de la iniciativa a idear una fórmula digital per no haver de cancel·lar-la, de manera que tot el programa d'actes habitual es farà en línia. La Litterarum digital 2020 inclourà activitats i espectacles d'accés lliure i altres destinats exclusivament a programadors. En total s'oferiran 21 activitats amb les figures de Josep Carner i Joan Perucho com a protagonistes.

La fira inclou deu espectacles literaris, de Catalunya, el País Valencià i les Balears, dos tastos d’espectacles exclusius per a públic professional; tres tastos d’espectacles per a escolars i públic familiar; cinc taules rodones i debats, tres sessions amb recomanacions de llibres, i una onzena d'escriptors en els espectacles literaris. L'organització de Litterarum explica que el format digital "no està pensat per oferir espectacles integrals", de manera que aquest any s'exhibiran tastos d'uns 30 minuts de cada muntatge. Entre les obres programades hi ha Memorial de Setmana Santa de Toni Gomila, Poemes de maternitat de Marta Elka i Toni Pastor i Musicant el Rector de Vallfogona de Pili Cugat i Carlos Lupprian. Les obres de Carner i Perucho hi seran presents amb peces com El mèdium de Josep Pedrals, Botànica oculta d'Arnau Colom i Bestiari de Gemma Abrié i Manu Sabaté.

En paral·lel, el festival inclourà una conversa sobre la presència del català més enllà dels límits administratius de Catalunya en què hi participaran estudiants de Polònia, Hongria, Croàcia i Sèrbia. També hi haurà espectacles elaborats a partir d'obres d'escriptors com Carles Duarte, Pep Coll, Mercè Climent i Carme Riera. Tota la programació de Litterarum es podrà seguir a través de la web del festival, que organitza l'Ajuntament de Móra d'Ebre juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes, la conselleria de Cultura, l'Institut Ramon Muntaner, el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.