"L'extraordinari" fons de Joan Sales arriba a l'Institut d'Estudis Catalans

Aquest dilluns al migdia, dia en què es compleixen trenta-cinc anys de la mort de Joan Sales, Núria Sales i el president de la Fundació Mercè Rodoreda (FMR) de l’IEC, Joandomènec Ros, han signat el conveni de cessió gràcies al qual el fundador del Club Editor i l'autora de 'La plaça del diamant' tornen a trobar-se reunits. A l’acte també hi han assistit Maria Bohigas, neta de Joan Sales, i el pare Josep Massot i Joaquim Mallafrè, en representació de la Comissió Tècnica de la FMR.

La documentació, que s’integra en l’arxiu de la FMR, comprèn peces fonamentals per investigar l’obra literària de Joan Sales, com ara les seves cartes a Mercè Figueras i Maria Planas des del front i l’exili o les poesies que van acabar integrant el volum 'Viatge d’un moribund'. La construcció del seu projecte editorial es pot resseguir mitjançant epistolaris extensos amb Llorenç Villalonga, Xavier Benguerel, Lluís Ferran de Pol o la mateixa Mercè Rodoreda, les cartes originals de la qual estan entre les peces cedides, així com la correspondència que Sales va mantenir amb agents i editors estrangers a partir dels anys cinquanta.

El fons de Joan Sales inclou, d’altra banda, documentació relativa a l’exili (correspondència familiar, salconduits i certificats necessaris per travessar fronteres, sortir del camp d’internament, sol·licitar feina, entrar a República Dominicana...) i a l’activitat literària sota el franquisme (expedients de censura, premsa d’època, privacions de passaport, autos de justícia...).

Un llegat que mostra els desastres del segle XX

L'editora Maria Bohigas ha celebrat que aquesta cessió fomentarà l'estudi de l'obra i ha enaltit que el funcionament de la Fundació Rodoreda és exemplar i una "delícia". Al seu parer, aquest fons "expressa molt bé els desastres del segle XX, des de Barcelona fins a Mèxic passant per República Dominicana", i ha posat en evidència el fet que permetin recordar una part del passat de manera molt vívida.

Ha dit que aquest fons posa sobre la taula la quantitat de documents que genera una guerra, com ara certificats mèdics, cartes, avals i salconduits: "Tota una història d'Europa neix d'aquestes cartes", ha afegit. També ha explicat que aquestes cartes poden aportar molta comprensió sobre els personatges de la novel·la emblemàtica de Sales, 'Incerta glòria', i ha avisat que en un futur pròxim podria aparèixer nova documentació sobre l'autor.

Ha explicat, per exemple, que existeix documentació com les cartes entre Sales i el poeta francès Bernat Lesfargas a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o cartes amb el medievalista Martí de Riquer, amb el fons del qual és necessari "establir passarel·les".

"El que hi haurà a la Fundació Mercè Rodoreda és tot el material que teníem a casa amb la vida de Joan Sales com a escriptor", ha dit Bohigas, que ha remarcat que no és el cas del seu vessant com a editor, perquè l'editorial Club Editor -de la qual Sales va ser un dels fundadors- segueix viva i se n'han exclòs, per exemple, els contractes.

Un gran escriptor i editor

El membre de l'IEC Josep Massot ha destacat que s'anirà tan ràpid com es pugui en l'anàlisi de la documentació "paper per paper" d'aquest "fons extraordinari", i que és necessari catalogar-ho tot i veure què hi ha. "Cal tenir present que Joan Sales va ser un gran escriptor i un gran editor, de manera que tot el fons que arriba té una importància enorme", ha agregat Massot.

El fons s'estructura en tres grans blocs: el primer està integrat per la correspondència familiar i documentació dels anys de la República i de la Guerra Civil amb un interès molt especial; el segon està integrat per documents de l'exili entre l'any 1939 i el 1948. La tercera part d'aquest fons conté documents de la tornada de Sales a Catalunya (1948-1983), amb epistolaris de Rodoreda, Llorenç Vilallonga, Xavier Benguerel, Joan Fuster, Ferran de Pol, Bernard Lesfargues i David Rosenthal.