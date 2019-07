Juan Carlos Martel: “Jeffrey Eugenides et pot ajudar a passar la calor”

Juan Carlos Martel, director del Teatre Lliure des del gener, considera que una recomanació literària no es pot fer de qualsevol manera: “Els llibres són com els medicaments: si en prens un d’equivocat, pot tenir greus efectes secundaris”, explica. “Se’m fa difícil recomanar només un llibre”, afegeix, i és per això que no pot estar-se de fer un llarg llistat de recomanacions.

Martel parla d’obres que ha llegit i l’han inspirat, i de recomanacions que ell ha rebut i acceptat “assumint els greus efectes secundaris” que poden provocar. “Actualment estic rellegint La por a la llibertat d’Erich Fromm. El árbol de la ciencia de Pío Baroja el vaig absorbir d’adolescent en una nit. No hi ha setmana que no miri un poema de la Wislawa Szymborska i tinc unes ganes enormes de començar L’ordre del dia d’Éric Vuillard i d’endinsar-me en la lectura de Le libere donne di Magliano de Mario Tobino”, explica. El conte de la Serventa, de Margaret Atwood, és un altre dels llibres que vol llegir aquest estiu, i no s’està de recomanar les novel·les de Jeffrey Eugenides: “Algú com ell et pot ajudar a passar la calor”, assegura.

Com no podia ser d’una altra manera, Martel també recomana llegir teatre. Segons el director del Lliure, la lectura d’aquest gènere “cultiva la imaginació i la capacitat d’abstracció més enllà dels paràmetres convencionals”. “Ara que és estiu recomano llegir Somni d’una nit d’estiu, de Shakespeare”. Yerma, de Lorca, considera que és un imprescindible, i del món del teatre contemporani en destaca la dramaturga Suzan-Lori Parks. El millor que ofereix la lectura de textos teatrals, diu Martel, és la possibilitat de “comparar el teu imaginari amb les posades en escena”. “Ho aconsello com a experiència vital”, subratlla.