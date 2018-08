Javier Olivares: “Kureishi és una barreja de somnis i amargors”

El guionista Javier Olivares (Madrid, 1958), conegut per crear sèries d’èxit com Kubala, Moreno i Manchón, Isabel o El ministerio del tiempo, diu que quan va començar a escriure no hi havia facultats i escoles on es pogués aprendre. Per compensar-ho, el guionista anglopakistanès Hanif Kureishi es va convertir en un gran referent per a ell. “Una de les coses que en vaig aprendre va ser que el drama es pot narrar a ritme de comèdia perquè arribi de manera més profunda”, diu Olivares. A banda dels guions, també va descobrir de Kureishi la seva faceta com a dramaturg i novel·lista, és per això que recomana El buda de los suburbios (Anagrama, 2015).

El llibre narra la història d’en Karim, un adolescent pakistanès criat a Londres que somia amb sortir del barri on viu per endinsar-se en la vida moderna de la ciutat. El jove aconsegueix el seu propòsit quan el seu pare esdevé un buda que ensenya filosofia oriental als seus veïns. Tot i que va ser publicada el 1990, “la novel·la retrata el Londres dels anys setanta, capital de la cultura pop fins a l’arribada de Margaret Thatcher al poder”, diu Olivares, i subratlla: “És una barreja de somnis i amargors. Per mi, la millor definició del que és la vida”.

Olivares considera el llibre de Kureishi com a part de la seva formació cultural. “La meva generació estudiava francès a l’escola, però si volies estar al dia havies de mirar cap a Anglaterra”, diu. Poc després de morir Franco, el guionista va viatjar a Londres, on hi va descobrir aquesta obertura cultural i interracial, i el gran contrast amb “el Madrid gris de l’època”. Amb aquest llibre, Olivares convida els més grans a recordar “aquells temps apassionants essencials per a la cultura pop”, i els més joves “a constatar que la modernitat no ha començat amb ells”. Tot i això, destaca que la novel·la és també important “per comprendre el xoc cultural de la immigració, que no és tan sols pròpia dels temps actuals”.