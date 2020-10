'Independencia', el nou llibre de Javier Cercas

Quan va guanyar el premi Planeta fa tot just un any, Javier Cercas va anunciar que Melchor Marín, el mosso d'esquadra protagonista de Terra Alta, l'acompanyaria encara durant un temps. El març del 2021, l'autor publicarà la segona part del que ha de ser una tetralogia vinculada amb la història recent de Catalunya. El títol, Independencia, insinua un possible viatge a la tardor del 2017, al referèndum i a la declaració del 27 d'octubre, tot i que encara no ha transcendit cap detall de l'argument del llibre. En l'anterior lliurament el rerefons dels atemptats jidahistes del mes d'agost d'aquell any tenia un paper destacat en la trama.

La intriga policíaca apareixerà a Tusquets, actualment un segell de Planeta i on Cercas havia publicat el 2001 Soldados de Salamina, la novel·la que el va consagrar com un dels novel·listes amb més projecció de la literatura castellana, traduïda a una trentena de llengües, amb més d'un milió d'exemplars venuts en l'edició original i amb una adaptació al cinema dirigida per David Trueba. El 2005, Cercas va publicar el seu últim llibre a Tusquets, La velocidad de la luz. Des de llavors –fins a Terra Alta– el novel·lista havia publicat la resta de títols a Penguin Random House, entre els quals destaquen Anatomía de un instante (2009) i El impostor (2014).

Des de Tusquets asseguren que Independencia "consolida un ambiciós cicle novel·lesc que és en si mateix tot un cosmos de personatges, llocs i classes socials, i un magnífic retrat de les vinculacions entre el poder econòmic i la política, el passat i el present".