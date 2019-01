Guillermo Martínez, un premi Nadal argentí

En tres quarts de segle, el premi Nadal ha recompensat majoritàriament autors espanyols –amb un percentatge important de catalans–, però Guillermo Martínez, fins ara conegut sobretot pel best-seller 'Los crímenes de Oxford', no podrà presumir de ser el primer argentí que l’aconsegueix: Juan José Saer li va passar al davant fa més de tres dècades amb 'La ocasión' (1987).

És molt probable, però, que Martínez sigui el primer llicenciat en Matemàtiques que aixeca el guardó impulsat per Destino el 1944 gràcies a 'Los crímenes de Alicia', una intriga literària –protagonitzada per científics– ambientada a l’Anglaterra dels anys 90. Amb els contes d’'Infierno grande' va merèixer el premi del Fondo Nacional de las Artes argentí: tenia tot just 27 anys i s’estava doctorant. “En aquest primer llibre, la mirada que tenia sobre el món era juvenil –explica–. Tenia certa predilecció pels gestos absurds, amb un punt fins i tot cínic”. El debut en la novel·la, 'Acerca de Roderer' (1993) va incidir en dues de les constants de l’obra posterior de l’escriptor: els protagonistes, dotats d’una intel·ligència privilegiada, havien de resoldre un misteri d’una complexitat remarcable. Després de 'La mujer del maestro' (1998) Martínez va escriure el seu llibre amb més fortuna comercial, 'Crímenes imperceptibles' (2003), rebatejada a l’edició espanyola de Destino amb el títol de 'Los crímenes de Oxford', que ha acabat sent traduïda a 35 llengües. L’assassí de la novel·la actuava regint-se per problemes matemàtics. El professor de lògica Arthur Seldom i un jove estudiant de la universitat anglesa es veien involucrats en la resolució de la trama criminal després que la llogatera del pis on el noi vivia aparegués morta.

Un misteri literari

'Los crímenes de Alicia rebrà els 18.000 euros del premi Nadal incidint en una fórmula similar a la de la novel·la dels assassinats matemàtics, que el 2008 va ser adaptada al cinema per Álex de la Iglesia. En aquesta ocasió, la història, també ambientada a Oxford, i protagonitzada pel mateix tàndem d'investigadors ocasionals, combina misteri i literatura perquè l'assassí actua seguint alguns dels jocs presents a Alícia al país de les meravelles, el clàssic de l'absurd escrit per Lewis Carroll el 1864. La influència de Jorge Luis Borges –present en gran part dels llibres de Martínez– sumada a l'erudició d’Umberto Eco fan que la història estigui més a prop d’'El nom de la rosa' que del thriller actual, sovint tan sobrecarregat d'acció com buit d’idees.

“Hi ha una mirada propera a la ciència i la totalitat del món que no es deixa representar únicament a través de la racionalitat -comentava l’autor el 2015 quan va presentar el recull 'Una felicidad repulsiva' (Destino)-. La literatura es dedica a revelar alguna cosa que només pot ser explicada a partir de procediments literaris. L'existència humana té una part racional, però cal no menystenir el percentatge emocional ni l’estètic”.