El Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat celebra 20 anys amb un format híbrid

El Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat celebra el 20è aniversari amb una vintena d'actes que es podran seguir a través de YouTube o presencialment en diversos espais de la ciutat. Josep Carner, l'home sol en la serenitat, a càrrec de Jordi Bosch i amb Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas com a protagonistes, inaugura l'edició d'aquest any amb un homenatge al poeta barceloní en el 50è aniversari de la seva mort.

Altres noms que tindran especial rellevància en aquesta edició són el d'Antònia Vicens, Premi Nacional de Cultura, que presenta Pare què farem de la mare morta i Enric Casasses, que estrena un espectacle sobre la poesia de Víctor Català. Sylvia Plath i Jordi Pere Cerdà també rebran un homenatge en aquesta edició del festival de poesia.

Info Una tarda de diumenge amb Víctor Català

D'altra banda, el festival també aposta per nous talents, com Anna Gas, Carla Fajardo, Joan Deusa, amb actes presencials, o com Lucia Pietrelli i Jaume C. Pons Alorda, que es podran seguir en directe a través de YouTube. Una novetat que inclou aquesta edició és l'espectacle-lectura del títol guanyador del premi a la memòria de Gabriel Ferrater, Felanitx, d'Andreu Gomila. Ivan Benet i Alfred Artigas donaran veu als poemes de l'autor. L'acte de cloenda del festival, la nit de Poesia, el dirigirà Maria Antònia Massanet i té com a punt de partida un vers de Maria Mercè Marçal, "Tot era una selva de paraules...", que dona peu a la reflexió sobre l'emergència climàtica i compta amb la participació de Lluís Calvo, Laia Llobera i Ben Clark.