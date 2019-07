Feltrinelli carrega contra Amazon al Forum Edita

“Els últims deu anys hem viscut un tsunami en l’edició o, en el millor dels casos, un canvi en les dinàmiques del qual resulten difícils de definir”. Amb aquestes paraules inaugurava ahir Carlo Feltrinelli la quarta edició del Forum Edita, que va aplegar autoritats i personalitats del món editorial en un auditori -el de la Universitat Pompeu Fabra- que va quedar petit, per a més satisfacció dels organitzadors, el Gremi d’Editors de Catalunya i la School of Management de la UPF. “Però no us penseu que diré coses originals ni respostes reveladores”, va advertir l’hereu d’un dels imperis editorials més potents d’Europa, propietari, entre d’altres, del segell català Anagrama.

“No és un moment fàcil per ser editor”, va constatar. Amb les dades de les últimes anàlisis de la situació nord-americana a la mà va dir: “El mercat de les idees corre el risc de patir seriosos danys degut al predomini sense precedents d’un nombre reduït de plataformes tecnològiques que reprimeixen la competència i manipulen els resultats dels consumidors”. De totes les plataformes, la que surt pitjor parada és Amazon: “Dicta els termes econòmics amb els editors, que cada any paguen més pels seus serveis i reben menys a canvi”. També va apuntar als algoritmes de cerca “poc transparents” que usen aquestes plataformes, que actuen com a proveïdors i alhora productors als mercats on operen. I l’estocada final: “Hem passat de l’època Gutenberg a l’època Zuckerberg”. Les noves tecnologies no són l’únic dimoni a combatre; també ho són les noves formes d’oci que han fet que “la cultura s’hagi substituït per continguts, que són imprescindibles per augmentar les hores d’ús de les noves pantalles a favor dels fabricants de trastos electrònics”.

La profecia llançada a l’aire fa deu anys segons la qual desapareixerien els llibres, eclipsats pels e-books, no s’ha complert, i Feltrinelli va apuntar que, al contrari, s’està tornant al llibre de paper per un cert “cansament digital”. “Estic convençut que el llibre no ha perdut la seva funció i segueix sent el vehicle que fa possible la continuïtat cultural”, va dir. I va concloure: “Potser Gutenberg i Zuckerberg poden formar part de la mateixa cultura del progrés, sempre que posem al centre del debat allò que ens fa ser persones i l’esperit crític”.

Lamadrid, Medalla d’Or

Un altre dels temes que va estar present durant la inauguració d’aquesta edició rècord (490 inscrits) va ser la creació de la nova Biblioteca Provincial de Barcelona, evocada no tant per la directora general de Llibre i Foment de la Lectura del ministeri de Cultura, Olvido García, com per Joan Subirats, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, que va anunciar, d’altra banda, que el consistori lliurarà la Medalla d’Or a títol pòstum a l’editor Claudio López Lamadrid, mort al gener.