Enciclopèdia editarà el Premi Sant Jordi dels pròxims tres anys

Enciclopèdia Catalana serà l'editorial encarregada de publicar el premi Sant Jordi les pròximes tres edicions. El segell ha guanyat el concurs que va organitzar Òmnium Cultural –que és qui organitza i atorga el premi– per obrir la publicació de l'obra guardonada a totes les editorials amb seu als Països Catalans. Des del 2011 i fins l'any passat, el premi Sant Jordi arribava a les llibreries a través de Proa, d'Edicions 62, amb la qual Òmnium tenia un conveni que ha expirat. "El Sant Jordi és el premi més prestigiós en llengua catalana. Des d'Enciclopèdia ens hem proposat treballar amb un esforç constant, persistent i sostingut per la cultura catalana i per fer augmentar els lectors en català", afirma el president d'Enciclopèdia Catalana, Xavier Cambra.

A partir de la pròxima edició, el premi Sant Jordi serà també el més ben dotat de les lletres catalanes: qui el guanyi rebrà 60.000 euros en concepte de dotació econòmica del guardó, a més dels diners generats pels drets d’autor, que poden ser una quantitat considerable tenint en compte que el Sant Jordi és una de les novel·les més venudes de la temporada. "Enciclopèdia i Òmnium hem compartit des de fa molts anys una visió i una voluntat per la defensa i la promoció de la cultura i la llengua catalanes. Aquesta promoció també passa per la internacionalització i, per tant, per traduir el premi Sant Jordi al màxim nombre de llengües possibles", assegura Cambra. La primera edició de la novel·la guanyadora haurà d’arribar a les llibreries abans del 28 de febrer i tindrà una tirada mínima de 15.000 exemplars.