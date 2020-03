Un Dia Mundial de la Poesia confinat a la xarxa

Fins ara, el Dia Mundial de la Poesia –que se celebra el 21 de març– combinava recitals, sessions de slam poetry, converses i taules rodones al voltant de la creació poètica. Aquest 2020 serà diferent amb motiu del toc de queda que molts països han decretat: prohibida la possibilitat d'assistir a recitals en l'espai públic, la presència de la poesia es limitarà enguany a iniciatives online, a través de xarxes socials com Instagram, Facebook i Twitter, especialment actives en aquells països on el confinament fa dies que dura i comença a passar factura.

Un dels poetes que havien de ser protagonistes del Dia Mundial de la Poesia 2020 era Josep Carner, de qui es commemora el 50è aniversari de la seva mort. La Institució de les Lletres Catalanes havia escollit el seu poema A hora foscant i l'havia traduït a una vintena de llengües. "És tard: els camins ja no em tempten. / I us sé, del verger dins el clos, / caiguts, trepitjats en la boira, / oh dies, oh fulles, oh flors!", fa el primer quartet. Aquest i altres poemes de Carner havien de ser recitats a la Central Catalana d'Electricitat per autors com Maria Cabrera, Salvador Oliva, Marc Rovira, Oriol Sauleda, Maria Sevilla i Ester Xargay. Amb el recital cancel·lat, els perfils de Twitter i Facebook (@lletres) de la ILC compartiran informació relacionada amb el Dia Mundial de la Poesia, amb Carner com a poeta escollit, mantenint l'etiqueta #DMP20.

Aquesta no serà l'única etiqueta des de la qual es podran llegir poemes i veure vídeos relacionats amb la jornada. Cal afegir-hi #diamundialdelapoesia, #poesiaacasa, #poemesconfinats i #worldpoetryday. Entre les convocatòries que s'han fet a Catalunya hi ha el festival PoesiaFest40, que va començar dimecres i s'acabarà dissabte a la tarda amb recitals de Carles Rebassa, Núria Armengol, Estel Solé i Aina Torres a través dels seus perfils d'Instagram.

CARTELL DEL POESIAFEST40!



Demà tots atents que comença l'espectacle. Recordeu que les retransmissions es faran via DIRECTE (live) a través dels comptes d'Instagram de cada poeta.

Gràcies espectadors i gràcies poetes.

— Germán (@germanbartolome) March 17, 2020

Juntament amb Carles Rebassa, dos autors més de Grup 62 que demà oferiran recitals a través d'Instagram serà Lluís Calvo, guanyador de l'últim premi Carles Riba de poesia, i David Caño, que amb Un cos preciós per destruir va guanyar els Jocs Florals 2019. El hashtag per seguir totes les activitats del grup és #keepreadingacasa.

Cal tenir en compte també el compte de Twitter Poeta de Guàrdia (@poetadguardia), des d'on autors com Josep Pedrals, Martí Sales, Núria Martínez Vernis i Maria Sevilla han recitat poemes, inèdits o no, des de l'inici del confinament.

Moltes biblioteques ofereixen la possibilitat de recitar a tothom que vulgui i donar-hi difusió. A les Biblioteques de la Universitat de Lleida ho han anomenat La primavera dels poetes i s'hi poden fer arribar vídeos amb el hashtag #poesiaacasa i #bibliotequesudl:

Hola! Obrim fil! 👇

— Les Biblioteques de la UdL (@bibliotequesudl) March 18, 2020

Altres institucions opten pel Facebook: és el cas de la viceconselleria de Cultura i Esports de Castella i la Manxa, que a través de la iniciativa Vuelen las palabras rep fins dissabte vídeos de tres minuts com a màxim amb voluntaris recitant. El Gremi de Llibreters de Catalunya, a través del compte @llibreterscat, ha proposat als lectors que els diguin quin és el seu poema preferit per fer-ne una antologia:

El proper 21 de març és el #diamundialdelapoesia i des de @Llibreterscat us proposem que ens digueu quina és la vostra POESIA PREFERIDA!!



— Gremi de Llibreters (@Llibreterscat) March 17, 2020

Les estrelles de la poesia per Instagram, com és el cas d'Elvira Sastre –que té més de 170.000 seguidors a les xarxes socials–, tampoc volen deixar passar la possibilitat de recitar alguns dels seus poemes i guanyar encara una mica més de visibilitat. El seu recital porta per títol Poesía en tu sofá i s'emetrà en directe a través del seu Instagram a les 21.30 h. La iniciativa s'emmarca en un festival virtual que s'ha empescat l'autora i que comença aquest divendres i s'acabarà diumenge. Hi participaran, entre d'altres, Ismael Serrano, Benjamín Prado, Miguel Poveda, Andrea Valbuena i la mateixa Sastre.

¡Aquí tenéis el cartel del segundo día de #poesíaenelsofá! El sábado desde las 18.30 en la cuenta de ig de cada uno.

— elvira sastre sanz (@elvirasastre) March 18, 2020

El ressò del dia del Dia Mundial de la Poesia es farà notar també a la Xarxa de Ciutats de la Literatura Unesco: Manchester, per exemple, rep aportacions digitals de poetes llegint textos connectats amb els arbres i la natura (perquè el Dia de la Poesia coincideix també amb aquesta altra efemèride temàtica). I a Itàlia, un dels països que porten més setmanes confinats, es prepara una slam poetry de 24 hores conduïda per Simone Savogin i organitzada pel diari Corriere della Sera. El dia 25 de març les lectures de poesia continuaran a la xarxa perquè és el dia que es commemora la mort de Dante Alighieri, autor de la Divina Comèdia.