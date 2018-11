Claudia Piñeiro guanya el 14è premi Pepe Carvalho

El jurat format per Carlos Zanón, com a president, Antonio Iturbe, Marta Sanz, Xon Pagès, Daniel Vázquez Sallés i Sergio Vila-Sanjuán, com a vocals, han decidit atorgar per unanimitat el premi Pepe Carvalho 2019 a l’escriptora Claudia Piñeiro.

El jurat ha considerat que “Claudia Piñeiro és un referent ètic i literari per a les lletres del seu país i fora, allà on arriben les seves traduccions, conferències, articles o xerrades. Des de la seva primera novel·la ha sigut una bona i refrescant notícia per als lectors del gènere negre. Els llibres de Piñeiro s’esperen, es llegeixen i es recorden. La seva literatura té un talent innat a l’hora d’explicar històries amb la dosi adequada de suspens. Amb línia clara dibuixa arguments i personatges que generen preguntes sense respostes fàcils o còmodes. Construeix bones trames i bons personatges, tria temes importants per a la seva comunitat, fa servir tant l’acció i la denúncia com el sentit de l’humor i tot ho fa amb una falsa facilitat que amaga esforç, ambició i coratge”.

Claudia Piñeiro (Burzaco, Argentina, 1960) és escriptora, dramaturga, guionista de televisió i col·laboradora en diferents mitjans gràfics. Ha obtingut diversos premis nacionals i internacionals per la seva obra literària, teatral i periodística. És autora de les novel·les 'Las viudas de los jueves', que va rebre el premi Clarín de Novela 2005; 'Tuya' (Alfaguara, 2005); 'Elena sabe', premi LiBeraturpreis 2010 (Alfaguara, 2007); 'Las grietas de Jara', premi Sor Juana Inés de la Cruz 2010 (Alfaguara, 2009); 'Betibú' (Alfaguara, 2011), 'Un comunista en calzoncillos' (Alfaguara, 2013), 'Una suerte pequeña' (Alfaguara, 2015) i 'Las maldiciones' (Alfaguara, 2017). Ha publicat també contes per a nens, obres de teatre i el llibre de relats 'Quién no' (Alfaguara, 2018). Diverses de les seves novel·les han estat portades al cinema i la televisió. És una de les escriptores argentines més traduïdes a altres idiomes, amb milers de lectors a tot el món.

Piñeiro s’afegeix, així, a la llista dels premiats en edicions anteriors: James Ellroy (2018), Dennis Lehane (2017), Donna Leon (2016), Alicia Giménez Bartlett (2015), Andrea Camilleri (2014), Maj Sjöwall (2013), Petros Màrkaris (2012), Andreu Martín (2011), Ian Rankin (2010), Michael Connelly (2009), P.D. James (2008), Henning Mankell (2007) i Francisco González Ledesma (2006).