Bruguera crea un premi de còmic i novel·la gràfica per buscar nous talents

El segell de còmic Bruguera, que va ressuscitar fa uns mesos, convoca un premi de còmic i novel·la gràfica per donar visibilitat a les noves generacions de dibuixants. El guanyador del guardó, que serà anual, el publicarà Bruguera i rebrà una dotació de 12.000 euros.

Els originals, entre altres requisits, hauran d'estar escrits en castellà, ser inèdits i no haver rebut premis anteriorment. Hi ha temps per presentar-los fins al 31 de maig del 2019. L'editorial anunciarà el guanyador a finals de juliol i el jurat estarà format per membres destacats del món cultural i literari espanyol.

"Una de les coses que més va singularitzar la Bruguera clàssica era la seva capacitat de detectar talents gràfics immensos i, fidels a aquest esperit, amb aquest premi busquem reconèixer el talent literari i gràfic, sigui de noves veus o d'autors ja consolidats", ha explicat l'editora del segell, Isabel Sbert.

Un clàssic supervendes

Bruguera, part del grup editorial Penguin Random House, va tornar a les llibreries l'octubre passat amb el propòsit de tornar a ser l'editorial de còmic de referència i amb el compromís de publicar 45 títols anuals a partir del 2019. Per les seves pàgines hi han passat algunes de les sagues de còmic més recordades, com 'Mortadel·lo i Filemó' de Francisco Ibañez, 'Zipi i Zape' d'Escobar, 'Superlópez' de Jan o 'El Capitán Trueno' de Víctor Mora.