Bruguera tornarà a les prestatgeries a l'octubre

El segell editorial Bruguera renaixerà a l'octubre. L'editorial formarà part de Penguin Random House que, a partir de la tardor, té previst publicar 45 títols anuals. L'objectiu d'aquesta recuperació és reprendre "l'esperpit que durant dècades va convertir Bruguera en una editorial de còmics de referència", explica Penguim Random House. Bruguera va ser el segell de còmics més gran d'Espanya i va revolucionar l'edició en castellà, sobretot, des dels anys 40 fins als 70. Entre els autors que van publicar amb Bruguera hi ha Francisco Ibáñez, Jan i Escobar. En paral·lel, Penguin Random House ha creat un nou guardó per donar visibilitat a les noves generacions de vinyetaires. El Premi Bruguera de Còmic i Novel·la Gràfica es convocarà a partir de 2019 i estarà dotat amb 12.000 euros.

En aquesta nova fase, Bruguera apostarà per grans clàssics dels quals en reeditarà les obres que no han tornat a veure la llum d'ençà que van ser publicades per primera vegada. Així mateix, el segell vol acollir noves veus del còmic nacional i internacional per "sintonitzar amb els gustos i interessos dels lectors d'avui dia", afirma la directora literària del segell, Gemma Xiol. Coincidint amb el rellançament de Bruguera també es recuperaran alguns dels seus continguts més emblemàtics. Entre els primers títols previstos hi ha 'Lo mejor de Vázquez', 'Lo mejor de sir Tim O'Theo', 'Lo mejor de las aventuras cortas de Mortadelo y Filemón', 'El gran libro de Superlópez' i 'Zipi Zape'. A més, el segell ha fitxat la il·lustradora Inés Jimm, que publicarà una nova obra al novembre, i ha repescat alguns dels èxits internacionals com 'Calvin i Hobbes' i 'Los Simpson'.

El segell Bruguera es va crear el 1910 sota el nom d'El Gato Negro i estava especialitzat en llibres d'acudits i revistes d'historietes. El 1939 va adoptar el nom de Bruguera i va començar a publicar tebeos com 'Super Pulgarcito' (1949), 'Magos de la Risa' (1949) i 'El DDT' (1951). El 1986 l'editorial va ser adquirida pel Grupo Zeta, que la va transformar en Ediciones B. Vint anys després, el 2006, va rellançar-se com un petit segell dins d'Ediciones B sota la direcció d'Anna María Moix. El 2010, però, Grupo ZETA va acomiadar Moix i va anunciar el tancament de Bruguera, que ara ha adquirit Penguin Random House.