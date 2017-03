Josep Maria Martín Saurí, gran premi del Saló del Còmic

El dibuixant Josep Maria Martín Saurí (Barcelona, 1949), un professional del còmic bregat en mil aventures editorials tant al mercat espanyol com a l’estranger, va guanyar ahir el gran premi del Saló del Còmic per la seva trajectòria de més de 40 anys. Foguejat a Bruguera i en el món de les agències dels anys 70, Martín Saurí ha cultivat el gènere negre, el romàntic i el terror, però es conegut entre els aficionats sobretot per la sèrie mitològica Odiseo, amb guions de Francisco Pérez Navarro, que es va publicar el 1981 per entregues a Comix Internacional i a la mítica revista nord-americana Heavy Metal. A finals dels 80 orienta el seu treball a l’animació i el 1994 publica La mariposa y la llama amb Enrique Sánchez, un guionista amb qui tornaria a col·laborar amb obres per al mercat espanyol, francès i italià.

La resta del palmarès es va ajustar força a les travesses. El premi a la millor obra d’un autor espanyol va ser per a Jaime Martín (Barcelona, 1966) per Jamás tendré 20 años (Norma), la història real de com els avis de l’autor es van conèixer i enamorar enmig del caos de la Guerra Civil. La visión (Panini), sèrie amb guions de Gabriel Hernández Walta i Tom King que barreja realitat virtual i costumisme, es va endur el premi a la millor obra estrangera amb la seva visió radicalment original del mític heroi cibernètic d’Els Venjadors. El fanzín de còmics d’humor, thrillers i ciència-ficció Paranoidland ha guanyat el premi al millor fanzín, mentre que Javi Rey (Brussel·les, 1982), format a l’escola Joso de Barcelona, s’ha endut el premi a l’autor revelació per la novel·la gràfica Intemperie (Planeta Cómic), l’adaptació del llibre homònim de Jesús Carrasco sobre la fugida d’un nen a través d’un país castigat per la sequera. I el premi a la millor obra que es concedeix per votació popular va ser per a Fantasy West, de Carlos Díaz Correia i Jacobo Márquez, autoeditat pels autors gràcies al micromecenatge.