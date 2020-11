Com poden plantar cara a Amazon les llibreries?

El confinament, el teletreball i la mobilitat reduïda han canviat per força els hàbits dels consumidors. Si el comerç tradicional ha patit directament les conseqüències de la nova realitat -encara ressonen els crits d’auxili de llibreries emblemàtiques com Strand, a Nova York, i Shakespeare and Company, a París-, el comerç electrònic n’ha sortit reforçat. L’exemple més espectacular és Amazon, que entre l’abril i el juny va augmentar la facturació un 40% (fins als 75.205 milions d’euros) i duplicar els beneficis (amb uns guanys que s’enfilen fins als 4.403 milions d’euros). Entre la gran quantitat de productes que ofereix la multinacional hi ha els llibres. “No compreu a Amazon. És la mort de les llibreries i de la vida de barri”, demanava fa uns dies Anne Hidalgo, alcaldessa de París. “Abans del confinament, l’e-commerce representava entre un 5% i un 7% de la facturació -diu Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya-. Durant el confinament, la xifra es va triplicar i ha arribat fins al 25% en alguns casos. Ara ha tornat a baixar, però ja no s’ha quedat al 5%, està més a prop del 10%. El comerç electrònic fa pics de serra, però cada vegada que torna a baixar es queda una mica més amunt que abans”.

El lector que vulgui comprar llibres a través d’internet pot accedir a portals de grans cadenes com El Corte Inglés, FNAC i Casa del Libro -el 2019 el comerç electrònic de la cadena de Grup Planeta, que té 46 botigues, ja superava el 20%-, però també acudir a iniciatives com Todos tus Libros, impulsada per la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL) i Libelista, portal que aglutina 154 llibreries de tot l’Estat, 66 de les quals en territori català. Libelista va néixer a Barcelona el 2015, com a iniciativa conjunta del Gremi de Llibreters i de diversos inversors particulars, entre els quals hi havia el periodista i director de Núvol, Bernat Puigtobella. “Libelista va néixer com una evolució de Liberdrac, que havíem impulsat el 2012 per oferir llibres en format electrònic -recorda-. El llibreter pagava una quota de 500 euros l’any, i potser aquest detall va fer que alguns no secundessin el projecte des del principi. Es va titllar d’Amazon del gremi i es va dir que podia amenaçar el negoci de llibreries”. El gran problema de Libelista, apunta Puigtobella, és que “va néixer abans d’hora”.

Llibres a un clic

El Gremi de Llibreters es va desvincular de Libelista

“Ens l’hauríem d’haver cregut més, una plataforma com Libelista -diu Fe Fernàndez, de la llibreria L’Espolsada-. Les llibreries podem tenir la nostra pròpia pàgina web de venda, però competir amb els grans és gairebé impossible, perquè el seu posicionament a Google és molt bo. A més, la inversió que representa bolcar el catàleg a la teva web i actualitzar-lo és important, per això és millor tenir una plataforma que ho centralitzi”. A grans trets, Libelista ofereix dues opcions al comprador: “O enviar el llibre a casa, o anar-lo a recollir a la llibreria seleccionada”. L’empresa s’endú una comissió, però el llibreter rep gairebé el 30% de l’import, el marge habitual en una transacció presencial.

El Gremi es va desvincular de Libelista “poc després que hi hagués un canvi en la presidència -recorda Gerard Almirall, en nom de l’empresa-. La nostra és una iniciativa privada que el Gremi de Llibreters podria tornar a absorbir o que fins i tot podria tenir vincles amb l’administració pública”. Els objectius de Libelista, que ven uns 300 llibres a la setmana i té 700.000 títols al catàleg, són “millorar l’eficiència logística de la xarxa llibretera” i “apostar pel comerç cultural de proximitat, però amb un servei equiparable al dels grans operadors internacionals”. El problema l’exposa molt bé Ferran López, consultor de Teknecultura: “Està fent la guerra cadascú per la seva banda i, en digital, o sumem molt contingut i molt rellevant o difícilment aconseguirem emergir en un mar digital on hi ha Netflix i companyia”.

Una iniciativa d’urgència

Llibreries Obertes va ajudar a salvar el sector a la primavera

La cooperativa Som i l’agència Mortensen van engegar la campanya de Llibreries Obertes a finals de març, durant el confinament domiciliari, i pocs dies abans del 23 d’abril Òmnium Cultural va passar a liderar el projecte. Des de llavors, les llibreries adherides -més de 450 d’arreu dels Països Catalans- rebien el 100% de l’import de la venda del llibre en el moment en què es feia la comanda. “Si jo hagués estat llibreter m’hi hauria apuntat”, reconeix Puigtobella. Aquella nova eina, força similar a Libelista, sí que va aconseguir aglutinar, en circumstàncies excepcionals, una part important del sector llibreter.

Les vendes de Llibreries Obertes després del 23 d’abril superaven els 40.000 exemplars, una xifra que representava una injecció de 800.000 euros al sector. “Llibreries Obertes em va ajudar a salvar L’Espolsada -reconeix Fe Fernàndez, que ara ofereix la possibilitat de comprar els seus llibres a través de Libelista-. Encara que hagi de pagar una petita comissió, em descarrega del transport: Libelista ve a buscar els paquets i els reparteixen ells”.

Mobilitzar els lectors

“Compra ara, compra local”, demanen a Llegir en Català

Fernàndez considera que “la tendència de comprar a través d’internet ha vingut per quedar-se”. Destaca que cada vegada “hi ha més gent jove que es fa portar els llibres a casa”, i que s’ha trobat enviant llibres “dos carrers més amunt de la llibreria”. Alhora, després del confinament reconeix que “s’ha recuperat una part de clients que no volen comprar per internet”: van al local per militància amb el comerç de proximitat. El sector llibreter va aconseguir mobilitzar els lectors durant els primers mesos de pandèmia i la facturació, que va caure fins a un 80% durant l’abril, s’ha anat recuperant els mesos posteriors. “Encara que els mesos de juny, juliol i agost van anar molt bé, parlem d’una caiguda de la facturació del 30%. La remuntada és espectacular, però continuem amb pèrdues -diu Marià Marín, des del Gremi de Llibreters-. Hem de veure què passa durant la campanya de Nadal. Els tancaments perimetrals de cap de setmana estan fent mal. Les llibreries que són en llocs on viu poca gent ho tenen pitjor. I hi ha comarques a Catalunya que estan més afectades pel covid-19 que d’altres”.

La capacitat per comprometre els lectors ha estat clau en iniciatives com Llibreries Obertes -que va tancar quan es va acabar el confinament-, la campanya Adopta una llibreria -impulsada el mes d’abril per Comanegra- o en missatges com el recent “Compra ara, compra local”, del col·lectiu Llegir en Català, que aglutina vuit segells. “D’aquí uns dies començarem a pensar en els regals de Nadal i el lector tria si dona suport al comerç de proximitat o no -explica Núria Iceta, editora de L’Avenç i portaveu de Llegir en Català-. Hem de posar les coses fàcils al consumidor en la venda online”. Coincidint amb el Dia de les Llibreries, el ministeri de Cultura va anunciar ahir un acord entre Correus i els llibreters per abaratir els enviaments de llibres. “L’objectiu és reduir els costos a llibreters i ciutadans per afavorir l’accés universal a la lectura”, declarava el ministre José Manuel Rodríguez Uribes.

Recuperar la unitat

Bookshop.org o Todos tus Libros aterraran amb força a Catalunya?

Als Estats Units, Andy Hunter va posar en marxa al març el portal Bookshop.org, que vol garantir “la supervivència de les llibreries de proximitat”. Les vendes s’acosten als 7 milions d’euros i a través del portal es pot comprar en 900 establiments. El model de Bookshop s’ha expandit al Regne Unit aquest novembre, i espera comptar amb el suport de 200 llibreries independents britàniques abans del 2021.

“El gran problema d’Amazon són les males pràctiques comercials -recorda Marià Marín-. L’evasió fiscal és delicte, però l’elusió fiscal que practica Amazon encara no està regulada”. Les llibreries, “que són un equipament i un valor”, juguen sempre “amb desavantatge”. Marín recorda un informe recent que explica que “el 50% del total del comerç electrònic de Barcelona es fa a través d’Amazon”. Per què, si el missatge és clar, el Gremi no impulsa o secunda una iniciativa que aglutini tot el sector? “Hi estem treballant des de fa uns mesos i volem donar-hi resposta abans de Nadal”, assegura Marín. Gerard Almirall, de Libelista, confirma que Bookshop.org prepara el salt a Espanya i Portugal: “Ens encantaria sumar esforços -diu-. Seria genial comptar amb el suport sectorial”. Bernat Puigtobella també pensa que “els llibreters s’han de dotar d’una eina col·lectiva digital que els possibiliti vendre a través d’internet”.

Mentrestant, des de CEGAL ja han activat la venda electrònica des del portal Todos tus Libros. En poc més de quinze dies han servit 2.900 comandes. “La pàgina web geolocalitzava un milió i mig de llibres per tot Espanya des del 2011 -explica Álvaro Manso Ortiz, portaveu de CEGAL i llibreter de Luz y Vida, a Burgos-. Després del Congrés de Llibreters de Sevilla del 2018 es va decidir que també vendríem online”. Ja hi ha 200 llibreries donades d’alta, entre les quals 45 de catalanes. “Els resultats i els comentaris de la gent han estat molt bons -diu-. Ara mateix tenim bona part de les 780 llibreries agremiades interessades per donar-se d’alta”. Els establiments només han de pagar 100 euros l’any més IVA pel manteniment de la pàgina. “La plataforma no fa negoci, és un servei de CEGAL -diu-. Volem ocupar un espai que com a llibreters independents no teníem i que amb les nostres eines individuals no podem plantejar”. Per aquest motiu, el missatge que s’ha fet viral aquestes últimes setmanes vinculat a Todos tus Librosés: “ Mejor que Amazon ”.