Llibres del delicte, una llar per als autors de la novel·la negra

Llibres del Delicte va engegar motors el 2013 amb el convenciment que hi havia lectors a la recerca de novel·la negra feta a Catalunya. Cinc anys després del naixement, el segell celebra que la seva intuïció era bona. “Hem anat enxampant lectors i fidelitzant-los. Som optimistes i estem il·lusionats”, explica l’editor i responsable de Llibres del Delicte, Marc Moreno. El segell va fer els primers passos tímidament i subjecte a la incertesa d’un sector que encara arrossegava -i arrossega- els estralls de la crisi econòmica. Van publicar dos títols inicials, Independència d’interessos del mateix Moreno i Coll avall de X. Díaz i M. Martínez.

“Un dels objectius era i és donar visibilitat als escriptors catalans. La nostra feina passa per descobrir noves veus i renovar així el panorama de la novel·la negra catalana”, assenyala Moreno, que explica que han publicat autors emergents com Jordi Dausà i Raquel Gámez Serrano però també escriptors consagrats com Margarida Aritzeta i Anna Maria Villalonga. Tot i que el segell seguirà creixent “a poc a poc i sense estirar més el braç que la màniga”, ja hi ha alguns indicis que assenyalen la seva intenció d’anar agafant cada vegada més volada. Aquest any, per exemple, publicaran vuit títols, dos més que en anys anteriors.

L’esperit de Llibres del Delicte es manté i l’editorial segueix treballant per caçar públic. A aquest repte, ara n’hi sumen un de nou: aconseguir visibilitzar els escriptors autòctons de novel·la negra a fora de Catalunya. De moment, estan en converses amb editorials d’Itàlia i de França. Segons Moreno, “que els autors catalans tinguin repercussió fora és un objectiu i un anhel”.