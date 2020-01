L’ús del pronom ‘en’ amb quantitatius postverbals (1)

La interferència del castellà fa que molts catalanoparlants (sobretot els més joves) perdin la intuïció sobre l’ús dels pronoms hi i en. I en els més conscienciats -incloent-hi correctors- això està provocant unes ultracorreccions que es van escampant com a “llengua correcta”. Imaginem que parlo d’unes oposicions i dic “Se n’hi van presentar cinc i han aprovat quatre”. Alguns d’aquests lletraferits correran a canviar-ho per “...i n’han aprovat quatre”. I costa déu i ajuda fer-los entendre que, segons quin sigui el sentit de la frase, fan incorrecte el que era correcte.

Presentar-se i aprovar són verbs més diferents del que sembla. El primer -com venir o arribar -és inacusatiu i el segon no. La persona que es presenta està a mig camí entre subjecte i objecte mentre que la que aprova és un clar subjecte. I això té conseqüències sintàctiques. Puc dir “Se n’han presentat cinc” o “N’han arribat cinc” però no puc dir “N’han aprovat cinc” o “N’han cantat cinc”. Alerta, sí que ho puc dir, però només si aquests cinc no són el subjecte sinó l’objecte d’ aprovar i cantar, com a les frases “Els del tribunal han aprovat cinc opositors” o “Els de P3 han cantat cinc lieds”. Si els cinc són els que aproven i canten, he de dir “Han aprovat cinc” i “Han cantat cinc”, que són frases igual de possibles que “Cinc han aprovat” i “Cinc han cantat”, si bé el subjecte postverbal és més habitual amb els verbs inacusatius. De la mateixa manera, si el que vull dir és que cinc opositors s’hi van presentar i només quatre han aprovat, la frase correcta és “Se n’hi van presentar cinc i han aprovat quatre”.

Amb els verbs inacusatius la posició del subjecte -quan s’expressa només amb un quantitatiu- és crucial per a l’ús d’aquest en, que no hi pot anar si el subjecte és preverbal, “Cinc han arribat”, i hi ha d’anar si és postverbal, “N’han arribat cinc”. La ultracorrecció de què parlo comporta estendre aquest ús -incorrent en un abús del pronom en - als verbs que no són inacusatius. En veurem més exemples.