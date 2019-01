Els ‘bilectors’ i el 4%

Darrerament, un parell de notícies s’han centrat en la indústria editorial. Una és banal, i l’altra, important. De quina se n’ha parlat més als mitjans? De la primera, que té com a protagonista la japonesa fantàstica, la senyora Marie Kondo i els seus consells per facilitar-nos la vida a base d’endreçar-la tot posant-hi seny i distanciament. Una de les seves propostes és reduir la biblioteca particular a 30 llibres. El suggeriment és avorrit i poc productiu. A qui té llibres a casa i els aguanta bé (manca d’espai, acumulació de pols, etc.) no li interessa el consell. Qui no pensa així, ja fa temps que redueix sistemàticament l’espai de biblioteca. I el fan del llibre digital (“tinc 99.000 llibres i no em cal ni tan sols un prestatge!”) ni s’immuta. Moltíssim més interessant és l’altra notícia: la decisió del govern espanyol d’incloure en els pressupostos nous l’assimilació dels llibres digitals als llibres de paper pel que fa a fiscalitat. Ja era hora. La capacitat d’adonar-se que un llibre digital no era un videojoc i que un lector electrònic no era una PlayStation ha estat més que lenta.

Llibres digitals més barats?

A partir d’ara, tots dos tindran IVA superreduït. En el cas del llibre digital, el fet també afecta el suport, és a dir, el dispositiu electrònic que permet llegir-los. Ara ja no hi haurà excusa. Això permetrà saber de debò l’impacte del llibre digital, fins ara molt reduït (entorn del 5% del total de vendes), i també calibrar les seves possibilitats reals d’ascens. Una de les excuses que donava la indústria, l’IVA del 21%, haurà desaparegut, amb la consegüent, suposem, abaixada general de preus. Potser en els llibres digitals no es notarà tant, però en els dispositius electrònics que permeten llegir-los, per força haurà de ser així . Comprar el lector era una primera inversió que calia fer de manera obligatòria. Calia ser un lector moderadament voraç per amortitzar-ne el preu en un termini, diguem-ne, discret. ¿S’hi enganxaran finalment nous clients, nous lectors? Augmentarà el nombre de bilectors ( bilectura, orientació lectora d’una persona que sent amor o desig lector, tant per llibres de paper com per llibres digitals). Serà fascinant fer-ne el seguiment. I això sempre: el que interessa és llegir, en el suport que sigui.