‘Rentrée’ és femení

Encetem temporada de tardor, i ho fem en francès: les dues e del final de rentrée indiquen la flexió de gènere femení. I la veritat és que si repassem les novetats, els canvis en el tetris editorial, les visites i algun aniversari, les dones ocupen (ocupem!) els millors llocs, fins i tot obrint fils com aquesta nova columna d’opinió des de la qual miraré d’explicar coses que passen en el món del llibre barceloní, que és un ambient que dona per a molt.

Anem a pams: la CEO editorial més atrevida i amb més talonari de la ciutat, Núria Cabutí, de Penguin Random House, ha comprat, en menys de sis mesos, dos cervells privilegiats (de dona) fent veure que comprava editorials independents: els de les editores Sigrid Kraus, de Salamandra, i Isabel Martí, de La Campana. I res no diu que s’aturi aquí. Una de les editorials amb més solera de la ciutat, Anagrama, celebrarà 50 anys d’història amb una dona, Sílvia Sesé, al capdavant (amb el permís del pare fundador, Jorge Herralde, això sí). Ha nascut Mai Més, una editorial de ciència-ficció feminista amb vocació comercial, i això no és cap oxímoron. I un segell nou, Univers, dins del Grup Enciclopèdia Catalana, que va fort i que també capitaneja una editora d’èxit, Ester Pujol.

El ventall de novetats d’autores és més que ampli: contes molt munronians de la basca Eider Rodríguez, assajos de Najat El Hachmi i Bel Olid, novel·les d’autores ebrenques com Pilar Romera i Maria Climent, l’esperadíssima continuació d’ El conte de la serventa de Margaret Atwood, novel·les de Jean Rhys, Ali Smith i Ursula K. Le Guin, o l’assaig fonamental de Susan Sontag Sobre la fotografia per primer cop en català. També sabem que aquesta tardor ens visiten la mexicana Valeria Luiselli i l’anglesa Jeanette Winterson. Massa dones en una sola columna? Ho arreglem de seguida: ¿qui ha posat una denúncia innecessària contra el llibre On és l’Estel·la? perquè “menoscaba y denigra al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil ”? El sindicat de policies majoritari a les Illes Balears, que alguna cosa em diu que deu estar integrat, principalment, per homes. La setmana entrant hi haurà la vista de conciliació a un jutjat de Palma: creuem els dits perquè els policies s’ho repensin i no aixafin, a més d’uns quants drets fonamentals, el títol de la meva primera columna.