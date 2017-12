Llibre digital, llibre pària

Una de les qüestions de l’any 2017 relacionades amb el món dels llibres és la que es va discutir al Parlament Europeu sobre l’aplicació de l’IVA reduït als llibres digitals. Explicat en poques paraules, aquesta modalitat de llibre no es considera un llibre sinó un producte electrònic de consum. Per tant, no té dret a l’aplicació de l’IVA protector de què gaudeixen els llibres de paper. La cosa es complica perquè a més, no tothom té clar a què s’aplica aquest IVA, ja que el llibre digital necessita un lector electrònic per poder-lo llegir. De manera que estaríem parlant de dues coses. I el llibre digital i el de paper només coincideixen en una: que hi ha algú que escriu i facilita a l’editorial un contingut, una novel·la, per exemple. El segon pas és publicar aquesta novel·la. Per això en un cas s’ofereix en un format digital i en l’altre en forma de llibre de paper.

IVA reduït o no?

A mitjans d’any, abans de l’estiu, el Parlament Europeu va aprovar que els llibres digitals es consideressin llibres, no pas material electrònic. La decisió, presa per majoria, després va ser rebutjada per la Comissió Europea, pel boicot bàsicament de Txèquia. La raó del boicot era la por que la rebaixa de l’IVA fes augmentar dràsticament la venda de llibres digitals i, per tant, això perjudicaria greument la indústria del llibre tradicional. Aquesta mesura proteccionista falla per una raó bàsica: el llibre digital ha resultat un fracàs en relació a les previsions. No vol dir que no sigui útil, però comercialment ha sigut un fracàs si es compara amb la inversió feta. Calia forçar el canvi d’hàbit lector perquè sortís a compte. I això no s’ha aconseguit ni de bon tros. La marginalització del llibre de paper, que era la previsió, ha passat a la història. Una rebaixa del preu derivada del canvi de la taxa arribaria massa tard perquè el llibre de paper pugui tenir-li por. Arribats en aquest punt, però, cal aclarir una cosa: el problema, com sempre, no és si llegeixes d’aquesta manera o d’aquesta altra. El problema, ras i curt, és si llegeixes o no. Per tant, ens agradaria molt igualment que l’any 2018 portés la rebaixa de l’IVA per als llibres digitals d’una vegada. I que poguessin abaixar preus i les vendes i els lectors pugessin.