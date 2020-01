Austràlia crema de fa mesos. El foc és incontrolable, les temperatures, altíssimes, i els milers de voluntaris que treballen nit i dia per mirar de controlar les flames no saben quan podran descansar. S’ha cremat més d’un milió d’hectàrees (l’equivalent de mig Anglaterra), han mort milions d’animals i desenes de persones i, enmig d’aquest horror, els escriptors australians han trobat la manera de fer alguna cosa per ajudar. Han engegat una subhasta a Twitter que ha durat deu dies. Sota l’etiqueta #AuthorsForFireys, qualsevol autor podia oferir algun servei o obsequi a canvi d’una suma de diners que els diferents lectors anaven elevant. Quan es va tancar el termini, dissabte passat, s’havia recaptat més de mig milió de dòlars per als bombers voluntaris.

El més interessant, a banda de comprovar per enèsima vegada com pot arribar a ser de fàcil organitzar accions col·lectives gràcies a les eines digitals, és seguir l’etiqueta i descobrir què oferien els escriptors, des del relativament poc imaginatiu però sempre eficaç llibre signat fins a ofertes per fer cafès i croissants amb escriptors, convits a casa d’escriptors amb sopar de luxe inclòs (s’han pagat més de 3.000 dòlars per anar a sopar a casa de David Marr, una celebritat allà) o serveis gairebé empresarials: revisions de manuscrits (100 hores de revisió), tutories per a aspirants a escriptors (el famós mentoring que tant s’estila en el món anglosaxó), entrades per a festivals literaris... Els poetes també s’hi han sumat, i n’hi ha un que escriurà 100 versos al seu millor postor. La meva idea preferida és la de batejar un futur personatge de novel·la amb el nom del lector que ha ofert més diners. I la història que més li ha arribat al cor a la impulsora de la idea, l’escriptora Emily Gale, és la d’un bibliotecari que ha donat 2.000 dòlars a aspirants a escriptors perquè poguessin participar en les licitacions d’escriptors veterans que oferien mentorings. El dilema entre l’escriptor integrat i entregat a la comunitat on viu o l’ésser aïllat a la torre d’ivori sembla que s’inclina, si més no al món austral, cap al primer: esperem que no calgui un foc així d’horrorós aquí perquè proliferin iniciatives d’aquesta mena.