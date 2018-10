Dones que escriuen

Dilluns passat es va celebrar el Dia de les Escriptores amb tota una sèrie d’actes reivindicatius, entre els quals cal destacar el que es va fer a la Biblioteca de Catalunya organitzat per l’AELC. La reivindicació literària de gènere va arribar en forma de lectures d’escriptores. L’efemèride ha donat lloc a molts comentaris. El nostre vol incidir en la sensació positiva, malgrat tot, que l’esmentada diada va donar. La literatura és l’art més lliure que hi ha. Per què en el cas de les dones escriptores la invisibilitat o presència quantitativament menys significativa s’ha donat exactament igual que en qualsevol altre ram? Hauríem de ser-ne l’excepció! Tots els del gremi hi hauríem de pensar.

Hi ha més escriptores?

Probablement es publiquen més dones que abans, però també es publiquen molts més homes. De fet, es publica molt. Per tant, es tracta, creiem, d’una simple percepció: només sembla que les dones hi són més presents. A això hi ajuda la presència de dones escriptores mediàtiques i grans venedores, tant o més que els homes. Un cop més, cortina de fum, sensació de falsa normalitat. Cal encoratjar les editorials i educar els lectors en el sentit de superar antics clixés (“les dones només tracten temes femenins o feministes”), avui no només obsolets, sinó falsos. La diversitat és la norma. Queda molta feina a fer per aconseguir una mínima paritat en el món literari. Els catàlegs de les grans editorials són plens d’homes, els dels premis literaris, grans i petits, també, etc. Repeteixo, hi ha molta feina a fer perquè la paritat, no només en les dones escriptores, sinó en les dones en general, progressi. Però a diferència d’altres gremis, en el nostre, com he dit al començament, em permeto ser una mica més optimista. Per la mateixa llibertat implícita que comporta la nostra feina. Per la mateixa revolució tecnològica que estem vivint, que facilita l’arribada al públic. Les jutges (tot i ser majoria davant els jutges) difícilment progressaran en un sector on els homes encara poden fer conxorxes i impedir que, per exemple, una dona arribi al Tribunal Suprem. En el món literari, sincerament, penso que això és molt més difícil i facilitarà la paritat. Ara, mentrestant, cada any cal celebrar el Dia de les Escriptores. Tant com calgui.