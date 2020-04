¿Us pensàveu que el sector del llibre era una bassa d’oli? ¿Una pinya, una cadena irrompible? Doncs només calia una petita pandèmia per comprovar que no, que ni la cultura ni els llibres fan que un sector professional sigui més noble, ni tenen cap efecte sobre el nombre de persones que es comporten com rates quan arriba l’incendi. D’acord que és una situació inimaginable, d’acord que ha anat a coincidir amb Sant Jordi -elMardi Gras del comerç del llibre-, d’acord que es volen salvar llocs de treball i que la desesperació sempre ha estat una mala companya, però ¿segur que no es podia respirar fondo i pensar una mica més a poc a poc una resposta coordinada entre el màxim nombre d’agents? Grans grups, editorials mitjanes i independents, llibreries grans i petites, gremis i associacions de professionals: no hi ha entitat, institució o petit o gran negoci que no hagi elaborat una proposta per mirar de salvar unes quantes vendes, en total descoordinació o, en alguns casos, en agressió directa disfressada d’ajut magnànim.

COM I ON RESERVAR LLIBRES

Sort del manifest d’editorials independents que apel·la a la responsabilitat adulta dels lectors i els deixa escollir com i on fer reserves de llibres: la crida és a fer-les per Sant Jordi i no esperar, aquest seria el resum. Ja ens agradaria que aquest hagués estat el to de les més altes instàncies polítiques del país, les quals, no sabem si amb la voluntat de fer recomanacions lectores, s’han encaparrat a fer homenatges a Ionesco o a Joan Capri. Gesticulacions més o menys obscenes davant d’una desfilada fúnebre de taüts, quin espectacle.

¿Algú se’n recorda de quan de Sant Jordi en dèiem el Dia del Llibre? Potser aquesta és l’oportunitat de trobar una altra data, cap a la tardor, i deslligar les dues celebracions: celebrar una festa on el llibre sigui el centre. El llibre i els escriptors. No els cuiners, ni els presentadors de televisió, ni els polítics: els escriptors que, tancats a casa com tothom i si les circumstàncies personals i de salut els ho permeten, continuen destil·lant experiència literària a partir de la vida, fent la seva feina. Això vol dir canviar moltes més coses que no pas una data: ens hi posem?