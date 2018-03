Canvis d’hàbits

Quan s’acosta Sant Jordi sembla com si s’engegués una mena d’interruptor en la indústria del llibre català. Tothom a córrer. Editors, distribuïdors, no cal dir-ho llibreters i, evidentment, escriptors. És una mica com fer la declaració de la renda. Quedes tan exhaust cada any un cop l’has feta, que no vols tornar a sentir-ne parlar fins a l’any següent. Res no canvia, doncs, i segurament la gràcia que té és aquesta. Fins i tot en temes de lògica de mercat. Voldríem parlar de la importància que en una cita com la de Sant Jordi es mantinguin les xifres de vendes tenint en compte l’augment de facturació que mostra una entitat depredadora com Amazon. El canvi d’hàbits de compra ja ha arribat massivament al món del llibre. Anys enrere acudies a Amazon només per comprar-ne un d’estrany o llunyà. Avui en dia augmenten els compradors electrònics de llibres, diguem-ne, normals i corrents, de novetats. Per la mateixa raó que augmenta el comerç electrònic en general. Ja no és qüestió de preus.

Llibreter físic, ecs.

Estem vivint un canvi d’hàbits comercials generals que afecta també el món del llibre. I que en el cas d’Amazon, té efectes depredadors. Perquè roba clients, xucla visitants de les llibreries. Vet aquí la comoditat que et portin un llibre a casa. Està demostrat que Sant Jordi no provoca un augment significatiu de clients a les llibreries. La majoria de gent compra llibres perquè és Sant Jordi i li agrada l’ambient i és un ritual. Moltes d’aquestes persones no trepitjaran mai cap llibreria. I si necessiten un llibre (encara que sigui el llibre de lectura obligatòria de l’escola del nen) el demanaran a Amazon. Es tendeix a comprar a la botiga global, oberta les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Si cal, amb servei immediat (vull un filet de vedella i el vull ara, vull aquestes sabates italianes del catàleg i les vull ara, i per tant: vull aquest llibre, i el vull ara; cap problema, ho teniu a casa en 45 minuts). I mentrestant els llibreters, els bons llibreters no virtuals de carn i ossos, estan exhausts pel doble front de batalla diari que han de mantenir (vendre llibres i alhora rumiar si surt a compte llogar un motorista perquè en serveixi a domicili, per exemple). Ens han tocat viure uns temps de canvi tan interessants com terribles.