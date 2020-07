Un infern algorítmic divertit i inquietant

Les bones novel·les de ciència-ficció han de crear un món que no existeix però que és plausible que un dia existeixi. Alhora, han de fer que aquesta plausibilitat futura mostri sota un prisma significatiu alguns aspectes importants del present que vivim. Quality Land, la sàtira futurista de Marc-Uwe Kling, compleix les dues premisses. El resultat és una distopia divertida, ferotge i preocupant amb el tema de la digitalització ultracapitalista en el punt de mira. Ben traduïda per Ramon Farrés, funciona com un híbrid entre 1984,de George Orwell, i Trampa 22, de Joseph Heller. També hi ha l’ombra explícita de Kurt Vonnegut, un mestre de la mordacitat descordada i de les bretolades brillants, dues assignatures en les quals Kling també puntua alt.

El Quality Land del títol és un país on els éssers humans i les màquines conviuen, on tothom té el seu assistent digital personal -amb l’exclusiva funció de facilitar-li la vida- i on res del que passa no és per casualitat, perquè tot, des de la feina fins a la política passant per les relacions sentimentals i les formes d’entreteniment, està regit segons els patrons presumptament optimitzadors i infal·libles dels algoritmes.

Idíl·lic en la superfície però en realitat grotesc i espantós, és un món que funciona com una insaciable orgia consumista, en què tothom viu sotmès a la puntuació que li atorga un programa de valoració que té en compte des de l’estatus socioeconòmic i la bellesa fins a la salut i el caràcter, en què s’ha imposat una neollengua banal i políticament correcta, en què la història és ignorada -un dels espectacles que hi té més èxit és Hitler. El musical - i en què sota una superfície de pau social desproblematitzada hi ha latents tota mena d’injustícies (classisme, racisme, gregarisme servil).

Un món que falla

Un sistema regit per algoritmes, que llegeixen i anticipen les preferències de cadascú, fa que tot es pugui personalitzar, des dels clàssics de la literatura fins a la petició de vot en unes eleccions i els gustos sentimentals. Però què passaria si un dia els algoritmes fallessin de manera flagrant? Aquest és el punt de partida dramàtic de Quality Land. Un dia el protagonista, de nom Peter Aturat, rep un paquet amb un objecte que no ha demanat ni vol. Aquest malentès porta en Peter, que és desballestador de màquines, a convertir-se en l’improbable heroi d’una revolta contra el sistema. En la seva lluita -que s’assembla en el seu desmanegat afany de justícia a la del Nota d’ El gran Lebowsky - l’acompanyen un grup de màquines entranyablement defectuoses que en Peter, contravenint la llei, guarda al soterrani per impedir que siguin destruïdes.

Un dels mèrits de l’autor és que aconsegueix fer rutllar la novel·la tant quan descriu el món de Quality Land com quan el dramatitza mitjançant diferents trames i subtrames: la revolta d’en Peter, una campanya electoral amb un candidat androide, la degradació conjugal d’un matrimoni malavingut, les clarividents lliçons d’un vell savi anarquista, les accions “terroristes” d’un grup d’humans “assaltamàquines”...

Amb una estructura en què la narració principal és interrompuda contínuament per breus capítols que ens mostren diferents aspectes del món de Quality Land -fragments d’una guia de viatges, anuncis publicitaris, notícies de premsa i els comentaris que hi fan els usuaris...-, la novel·la de Kling retrata molt bé un món caracteritzat per un totalitarisme opulent i cordial però tan brutal i repressiu com les pitjors dictadures. És un món futurista la llavor del qual ja germina en el ciberespai -i en la realitat analògica- del nostre món actual.